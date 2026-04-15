В ночь на 16 апреля Харьков атакуют российские дроны.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

(Обновлено информацией о последствиях дроновой атаки РФ и пострадавших в 1:10).

Атака дронов РФ на Харьков: что известно

Игорь Терехов отметил, что речь идет о двух вражеских беспилотниках.

– Харьков атакован вражескими дронами – на данную минуту два вражеских БПЛА ударили по городу. Один – в Слободском районе, информация о другом уточняется, – говорится в сообщении.

Городской глава уточнил, что один из Шахедов ударил у жилых домов в Индустриальном районе города.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Индустриальном районе зафиксировали прилет во дворе у многоэтажного дома. Там загорелись гражданские автомобили.

Игорь Терехов указал, что в Немшлянском районе, в результате падения вражеского дрона на дорогу, повреждены несколько частных домов и перебит газопровод, два человека пострадали.

Синегубов пишет, что среди пострадавших – 66-летний мужчина и 77-летняя женщина, которым уже помогают медики.

На месте прилетов работают все экстренные службы.

Напомним, в течение дня 15 апреля Россия атаковала Украину 382 ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что в результате российской атаки на Украину вечером 15 апреля прозвучали взрывы в Одессе. Известно об одном погибшем и раненых.

Также РФ атаковала Днепр ночью 15 апреля, произошло возгорание административного здания. Известно о трех пострадавших.

