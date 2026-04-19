Апрель – месяц осведомленности о раке яичка.

Согласно данным Национального канцер-реестра Украины, ежегодно в Украине раком яичка обнаруживают у около 400 мужчин, и из 12 случаев один заканчивается смертью в течение первого года — преимущественно из-за отсутствия должного лечения или запущенности болезни.

Среди умерших более половины — мужчины в возрасте 35–54 года.

Но это один из немногих видов онкологии с действительно высоким процентом излечимости — при условии, что человек вовремя обратился к врачу.

На что обращать внимание, чтобы не пропустить болезнь и как лечат этот вид рака, рассказал медицинский директор по стратегическому развитию и амбулаторно-диагностической работе Национального института рака Александр Яцина.

Средний возраст установления диагноза — 40 лет

Основная группа пациентов — мужчины в возрасте 25–44 лет. Но эта болезнь может поражать и детей, и подростков, и мужчин старшего возраста.

— Средний возраст установления диагноза — 40 лет, — говорит Александр Яцына. — Проблема в том, что мужчины не привыкли обращаться к врачу, особенно с такими жалобами. Стесняются, откладывают, ждут. А промедление — это время, здоровье и жизнь.

Выживаемость на первой стадии — 99%

Самые распространенные виды рака яичка: семинома и несеминома.

Оба типа редко дают удаленные метастазы и переходят в четвертую стадию. Поэтому Национальный институт рака США приводит обобщенную статистику выживаемости в течение 5 лет только для I-III ст.

Стадия I (ограниченная опухоль, без или с минимальным распространением за пределы яичка) — 99–100%.

Стадия II (распространение на другие части тела, обычно лимфоузлы) — 95%.

Стадия III (рак распространился на другие органы на момент диагностики) — 73%.

Должно насторожить уплотнение в яичке: диагностика заболевания

По данным Национального канцер-реестра Украины, большинство случаев рака яичка (55%) выявляют на 1–2 стадии, говорит Александр Яцына.

Чтобы установить диагноз, врач назначает УЗИ мошонки — быстро, безболезненно, информативно. Также следует сдать анализ крови на опухолевые маркеры: АФП, ХГЧ, ЛДГ. Именно они помогают не только подтвердить или опровергнуть диагноз, но и отследить ответ на лечение.

Вовремя выявить тревожные симптомы поможет самообследование, отмечает врач, — пальпация, по крайней мере, раз в три месяца.

Поэтому важно не пропустить следующие симптомы:

безболезненное уплотнение или шарик в яичке;

увеличение или чувство тяжести в мошонке;

тупая ноющая боль внизу живота или в паху;

ощущение непроходящего дискомфорта.

Наследственность, травмы, бесплодие: факторы риска возникновения рака яичка

По словам врача, есть несколько факторов, повышающих риск возникновения болезни.

Наследственность. Если в семье уже были случаи — риск возрастает примерно в 4 раза, если болел отец.

Неопущенное яичко (крипторхизм). Если в детстве яичко не опустилось в мошонку — это значимый фактор риска даже после хирургической коррекции.

Атрофия яичка после травм, воспалений и гормональных нарушений.

Бесплодие. Проблемы с репродуктивной функцией могут быть связаны с повышенным риском развития рака яичка и других нарушений.

Операция и химиотерапия: лечение рака яичка

90% больных получают противоопухолевое лечение, 80% — радикальное хирургическое лечение.

— То есть, медицинские услуги для преодоления этой болезни есть, — отмечает Александр Яцина. — Чаще применяют хирургическое лечение в комбинации с химиотерапией и/или облучением.

Ремиссию продолжительностью более 15 лет получают 55% пациентов, и это количество возрастает до 70% при ранних стадиях заболевания.

Мужское здоровье до сих пор остается темой, о которой не принято говорить вслух. Но молчание стоит дорого.

Регулярная диагностика и своевременное обращение к врачу — это об ответственности за свою жизнь.

Связанные темы:

