Анна Прокопчук, редактор новостной ленты
Процент излечимости рака яичка высок: что нужно знать о симптомах и рисках
Апрель – месяц осведомленности о раке яичка.
Согласно данным Национального канцер-реестра Украины, ежегодно в Украине раком яичка обнаруживают у около 400 мужчин, и из 12 случаев один заканчивается смертью в течение первого года — преимущественно из-за отсутствия должного лечения или запущенности болезни.
Среди умерших более половины — мужчины в возрасте 35–54 года.
Но это один из немногих видов онкологии с действительно высоким процентом излечимости — при условии, что человек вовремя обратился к врачу.
На что обращать внимание, чтобы не пропустить болезнь и как лечат этот вид рака, рассказал медицинский директор по стратегическому развитию и амбулаторно-диагностической работе Национального института рака Александр Яцина.
Средний возраст установления диагноза — 40 лет
Основная группа пациентов — мужчины в возрасте 25–44 лет. Но эта болезнь может поражать и детей, и подростков, и мужчин старшего возраста.
— Средний возраст установления диагноза — 40 лет, — говорит Александр Яцына. — Проблема в том, что мужчины не привыкли обращаться к врачу, особенно с такими жалобами. Стесняются, откладывают, ждут. А промедление — это время, здоровье и жизнь.
Выживаемость на первой стадии — 99%
Самые распространенные виды рака яичка: семинома и несеминома.
Оба типа редко дают удаленные метастазы и переходят в четвертую стадию. Поэтому Национальный институт рака США приводит обобщенную статистику выживаемости в течение 5 лет только для I-III ст.
Стадия I (ограниченная опухоль, без или с минимальным распространением за пределы яичка) — 99–100%.
Стадия II (распространение на другие части тела, обычно лимфоузлы) — 95%.
Стадия III (рак распространился на другие органы на момент диагностики) — 73%.
Должно насторожить уплотнение в яичке: диагностика заболевания
По данным Национального канцер-реестра Украины, большинство случаев рака яичка (55%) выявляют на 1–2 стадии, говорит Александр Яцына.
Чтобы установить диагноз, врач назначает УЗИ мошонки — быстро, безболезненно, информативно. Также следует сдать анализ крови на опухолевые маркеры: АФП, ХГЧ, ЛДГ. Именно они помогают не только подтвердить или опровергнуть диагноз, но и отследить ответ на лечение.
Вовремя выявить тревожные симптомы поможет самообследование, отмечает врач, — пальпация, по крайней мере, раз в три месяца.
Поэтому важно не пропустить следующие симптомы:
- безболезненное уплотнение или шарик в яичке;
- увеличение или чувство тяжести в мошонке;
- тупая ноющая боль внизу живота или в паху;
- ощущение непроходящего дискомфорта.
Наследственность, травмы, бесплодие: факторы риска возникновения рака яичка
По словам врача, есть несколько факторов, повышающих риск возникновения болезни.
Наследственность. Если в семье уже были случаи — риск возрастает примерно в 4 раза, если болел отец.
Неопущенное яичко (крипторхизм). Если в детстве яичко не опустилось в мошонку — это значимый фактор риска даже после хирургической коррекции.
Атрофия яичка после травм, воспалений и гормональных нарушений.
Бесплодие. Проблемы с репродуктивной функцией могут быть связаны с повышенным риском развития рака яичка и других нарушений.
Операция и химиотерапия: лечение рака яичка
90% больных получают противоопухолевое лечение, 80% — радикальное хирургическое лечение.
— То есть, медицинские услуги для преодоления этой болезни есть, — отмечает Александр Яцина. — Чаще применяют хирургическое лечение в комбинации с химиотерапией и/или облучением.
Ремиссию продолжительностью более 15 лет получают 55% пациентов, и это количество возрастает до 70% при ранних стадиях заболевания.
Мужское здоровье до сих пор остается темой, о которой не принято говорить вслух. Но молчание стоит дорого.
Регулярная диагностика и своевременное обращение к врачу — это об ответственности за свою жизнь.