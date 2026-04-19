Квітень — місяць обізнаності про рак яєчка.

Згідно з даними Національного канцер-реєстру України, щорічно в Україні рак яєчка виявляють у близько 400 чоловіків, і з 12 випадків один закінчується смертю впродовж першого року — переважно через відсутність належного лікування або занедбаність хвороби.

Серед померлих більше половини — чоловіки віком 35–54 роки.

Зараз дивляться

Але водночас це один із небагатьох видів онкології з дійсно високим відсотком виліковності — за умови, що людина вчасно звернулася до лікаря.

На що звертати увагу, щоб не пропустити хворобу, та як лікують цей вид раку, розповів медичний директор зі стратегічного розвитку та амбулаторно-діагностичної роботи Національного інституту раку Олександр Яцина.

Середній вік встановлення діагнозу — 40 років

Основна група пацієнтів — чоловіки віком 25–44 років. Але ця хвороба також може вражати і дітей, і підлітків, і чоловіків старшого віку.

— Середній вік встановлення діагнозу — 40 років, — каже Олександр Яцина. — Проблема в тому, що чоловіки не звикли звертатися до лікаря, особливо з такими скаргами. Соромляться, відкладають, чекають. А зволікання — це час, здоров’я і життя.

Виживаність на першій стадії — 99 %

Найпоширеніші види раку яєчка: семінома та несемінома.

Обидва типи рідко дають віддалені метастази і переходять у четверту стадію. Тому Національний інститут раку США наводить узагальнену статистику виживаності впродовж 5 років лише для I–III ст.

Стадія I (обмежена пухлина, без або з мінімальним поширенням за межі яєчка) — 99–100%.

Стадія II (поширення на інші частини тіла, зазвичай лімфовузли) — 95%.

Стадія III (рак поширився на інші органи на момент діагностики) — 73%.

Має насторожити ущільнення в яєчку: діагностика захворювання

За даними Національного канцер-реєстру України, більшість випадків раку яєчка (55%) виявляють на 1–2 стадії, каже Олександр Яцина.

Щоб встановити діагноз, лікар призначає УЗД калитки — швидко, безболісно, інформативно. Також треба здати аналіз крові на пухлинні маркери: АФП, ХГЛ, ЛДГ. Саме вони допомагають не лише підтвердити або спростувати діагноз, а й відстежити відповідь на лікування.

Вчасно виявити тривожні симптоми допоможе самообстеження, наголошує лікар, — пальпація принаймні раз на три місяці.

Тому важливо не пропустити такі симптоми:

безболісне ущільнення або кулька в яєчку;

збільшення або відчуття тяжкості в калитці;

тупий ниючий біль внизу живота або в паху;

відчуття дискомфорту, яке не минає.

Спадковість, травми, безпліддя: фактори ризику виникнення раку яєчка

За словами лікаря, є кілька факторів, які підвищують ризик виникнення хвороби.

Спадковість. Якщо в родині вже були випадки — ризик зростає приблизно в чотири рази, якщо хворів батько.

Неопущене яєчко (крипторхізм). Якщо в дитинстві яєчко не опустилося в калитку, це значущий чинник ризику навіть після хірургічної корекції.

Атрофія яєчка після травм, запалень і гормональних порушень.

Безпліддя. Проблеми з репродуктивною функцією можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком розвитку раку яєчка та інших порушень.

Операція та хіміотерапія: лікування раку яєчка

90% хворих отримують протипухлинне лікування, 80% — радикальне хірургічне лікування.

— Тобто медичні послуги для подолання цієї хвороби є, — наголошує Олександр Яцина. — Найчастіше застосовують хірургічне лікування в комбінації з хіміотерапією та/або опроміненням.

Ремісію тривалістю понад 15 років отримують 55% пацієнтів, і ця кількість зростає до 70% при ранніх стадіях захворювання.

Чоловіче здоров’я досі лишається темою, про яку не прийнято говорити вголос. Але мовчання коштує дорого.

Регулярна діагностика і своєчасне звернення до лікаря — це про відповідальність за своє життя.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.