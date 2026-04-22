В Украине подтвержден первый случай субварианта Covid-19 Цикада.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В мире о Цикаде впервые стало известно в конце 2024 года. По состоянию на сегодня этот субвариант распространился в 23 странах.

По оценкам ВОЗ, Цикада не имеет признаков, которые свидетельствовали бы о повышенном эпидемическом риске или способности вызвать новую масштабную волну заболеваемости.

— В Украине подтвержденный случай нового субварианта коронавируса линии Омикрон под названием Цикада выявили специалисты Центра общественного здоровья Украины во время секвенирования, — говорится в сообщении.

Секвенирование — это лабораторное исследование, позволяющее генетически расшифровать вирус и определить мутации, произошедшие в его геноме.

Выявление такого субварианта свидетельствует о способности национальной системы общественного здоровья оперативно идентифицировать новые варианты вируса.

— Симптомы Цикады не отличаются от других вариантов Covid-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, иногда — раздражение глаз или высыпания, — отметили в министерстве.

В МОЗ подчеркнули, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от тяжелого течения Covid-19 и его осложнений.

Что известно о Covid-19 Цикада

Штамм BA.3.2, который получил неофициальное название Цикада, назвали так из-за его специфического поведения после выявления.

В ряде регионов мира он как будто замирал и длительное время не демонстрировал активного распространения — подобно цикадам, которые могут годами находиться в состоянии покоя под землей.

Всемирная организация здравоохранения внесла этот штамм в категорию “под наблюдением”, что означает необходимость усиленного мониторинга.

В настоящее время специалисты исследуют, представляет ли он существенную угрозу для глобального общественного здоровья.

Несмотря на значительное количество мутаций, оснований считать этот вариант более опасным по сравнению с предыдущими в настоящее время нет.

Однако специалисты обращают внимание на тенденцию: дети, вероятно, заражаются им чаще, чем взрослые.

