В Україні підтверджено перший випадок субваріанту Covid-19 Цикада.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Covid-19 Цикада вперше виявили в Україні

У світі про Цикаду вперше стало відомо наприкінці 2024 року. Станом на сьогодні цей субваріант поширився у 23 країнах.

За оцінками ВООЗ, Цикада не має ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.

– В Україні підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою Цикада виявили фахівці Центр громадського здоров’я України під час секвенування, – йдеться у повідомленні.

Секвенування – це лабораторне дослідження, що дозволяє генетично розшифрувати вірус і визначити мутації, які відбулися у його геномі.

Виявлення такого субваріанту свідчить про здатність національної системи громадського здоров’я оперативно ідентифікувати нові варіанти вірусу.

– Симптоми Цикади не відрізняються від інших варіантів Covid-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, іноді – подразнення очей або висипи, – зазначили у міністерстві.

У МОЗ наголосили, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу Covid-19 та його ускладнень.

Що відомо про Covid-19 Цикада

Штам BA.3.2, який отримав неофіційну назву Цикада, назвали так через його специфічну поведінку після виявлення.

У низці регіонів світу він ніби завмирав і тривалий час не демонстрував активного поширення – подібно до цикад, які можуть роками перебувати у стані спокою під землею.

Всесвітня організація охорони здоров’я внесла цей штам до категорії “під наглядом”, що означає необхідність посиленого моніторингу.

Наразі фахівці досліджують, чи становить він суттєву загрозу для глобального громадського здоров’я.

Попри значну кількість мутацій, підстав вважати цей варіант небезпечнішим за попередні наразі немає.

Однак фахівці звертають увагу на тенденцію: діти, ймовірно, заражаються ним частіше, ніж дорослі.

