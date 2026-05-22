Во Львове врачи извлекли из тела женщины ртутный термометр, с которым она прожила 8 лет
Львовские медики удалили из тела 42-летней женщины ртутный термометр, с которым она прожила около восьми лет.
Об этом сообщили в Университетской больнице ЛНМУ имени Даниила Галицкого.
Ртутный термометр в теле женщины: что известно
42-летняя жительница Львовщины обратилась к медикам с жалобами на боль внизу живота, частые позывы к мочеиспусканию и подтекание мочи.
Во время ультразвукового исследования врачи заметили в мочевом пузыре образование, похожее на большой камень с длинным стержнем внутри.
Чтобы выяснить природу инородного тела, пациентку направили на компьютерную томографию.
После проведения КТ медики установили, что в организме женщины находился ртутный термометр.
За годы пребывания в теле инородное тело полностью покрылось мочевым камнем.
В больнице отметили, что женщина прожила с термометром около восьми лет.
Пациентка нуждалась в поэтапном хирургическом вмешательстве.
На первом этапе врачи удалили ртутный термометр вместе с камнем, который образовался вокруг него.
После этого женщине назначили дальнейшее лечение для устранения инфекционного процесса и заживления тканей.
После стабилизации состояния пациентке планируют провести реконструктивное вмешательство для ликвидации свища.
Медики прогнозируют, что процесс восстановления будет длительным.
В больнице добавили, что женщина попросила не разглашать причину попадания термометра в организм, а также другие личные детали.
Фото: Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого