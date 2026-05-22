Львовские медики удалили из тела 42-летней женщины ртутный термометр, с которым она прожила около восьми лет.

Об этом сообщили в Университетской больнице ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Ртутный термометр в теле женщины: что известно

42-летняя жительница Львовщины обратилась к медикам с жалобами на боль внизу живота, частые позывы к мочеиспусканию и подтекание мочи.

Во время ультразвукового исследования врачи заметили в мочевом пузыре образование, похожее на большой камень с длинным стержнем внутри.

Чтобы выяснить природу инородного тела, пациентку направили на компьютерную томографию.

После проведения КТ медики установили, что в организме женщины находился ртутный термометр.

За годы пребывания в теле инородное тело полностью покрылось мочевым камнем.

В больнице отметили, что женщина прожила с термометром около восьми лет.

Пациентка нуждалась в поэтапном хирургическом вмешательстве.

На первом этапе врачи удалили ртутный термометр вместе с камнем, который образовался вокруг него.

После этого женщине назначили дальнейшее лечение для устранения инфекционного процесса и заживления тканей.

После стабилизации состояния пациентке планируют провести реконструктивное вмешательство для ликвидации свища.

Медики прогнозируют, что процесс восстановления будет длительным.

В больнице добавили, что женщина попросила не разглашать причину попадания термометра в организм, а также другие личные детали.

Фото: Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого

