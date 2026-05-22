Львівські медики видалили з тіла 42-річної жінки ртутний термометр, з яким вона прожила близько восьми років.

Про це повідомили в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Ртутний термометр у тілі жінки: що відомо

42-річна мешканка Львівщини звернулася до медиків зі скаргами на біль унизу живота, часті позиви до сечовипускання та підтікання сечі.

Під час ультразвукового дослідження лікарі помітили у сечовому міхурі утворення, схоже на великий камінь із довгим стрижнем усередині.

Щоб з’ясувати природу стороннього тіла, пацієнтку направили на комп’ютерну томографію.

Після проведення КТ медики встановили, що в організмі жінки перебував ртутний термометр.

За роки перебування в тілі сторонній предмет повністю вкрився сечовим каменем.

У лікарні зазначили, що жінка прожила з термометром близько восьми років.

Пацієнтка потребувала поетапного хірургічного втручання.

На першому етапі лікарі видалили ртутний термометр разом із каменем, який утворився навколо нього.

Після цього жінці призначили подальше лікування для усунення інфекційного процесу та загоєння тканин.

Після стабілізації стану пацієнтці планують провести реконструктивне втручання для ліквідації нориці.

Медики прогнозують, що процес відновлення буде тривалим.

У лікарні додали, що жінка попросила не розголошувати причину потрапляння термометра в організм, а також інші особисті деталі.

Фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького

