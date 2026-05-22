Использование запрещенных отравляющих веществ стало рутинной тактикой для российской армии, сообщает Минобороны Украины.

Минобороны о тактике применения Россией ядовитых веществ

С начала войны официально зафиксировано более 13 300 таких случаев.

Об этом в Кишиневе на заседании Группы по обмену информацией о технической помощи Украине Инициативы Группы Семи “Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения” заявил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Валерий Вебер.

Сейчас смотрят

В то же время в 2023 году враг применял химические боеприпасы ситуативно, однако уже с 2024 года увеличил количество атак с их применением.

— По данным Минобороны, в 2023 году использование противником химических боеприпасов носило эпизодический характер, но с 2024 года интенсивность атак стремительно возросла, — говорится в сообщении.

По состоянию на первую половину 2026 года общий уровень применения противником химических боеприпасов остается стабильно высоким на всей линии столкновения.

Принимая во внимание постоянные угрозы со стороны РФ, Украина призвала партнеров усилить поддержку в сфере ХБРЯ (химической, биологической, радиологической и ядерной) безопасности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.