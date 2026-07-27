Заместитель министра Минздрава Слободниченко заявила об увольнении из-за разногласий с Ляшко
- Марина Слободниченко покидает пост заместителя министра здравоохранения.
- Причиной стали разногласия с Виктором Ляшко относительно евроинтеграционных реформ.
- Больше всего противоречий возникло вокруг создания Украинского фармацевтического агентства.
Заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Марина Слободниченко покидает свой пост из-за несовпадения взглядов с министром Виктором Ляшко.
Об этом она сообщила в своем сообщении в Facebook.
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— Как заместитель евроинтеграции в Министерстве здравоохранения Украины, я завершаю свою службу. Решение взвешено и долго мною обдумано. Почему? Мы не сошлись взглядами с министром по поводу того, как должны проводиться евроинтеграционные реформы, и поэтому мы вдвоем не видим возможности продолжить работу вместе, — написала Марина Слободниченко.
Она отметила, что особые разногласия с видением министра касались создания Украинского фармацевтического агентства (УФА).
В то же время Марина Слободниченко надеется, что команда завершит это нужное для всех дело.
— Искренне хочу верить, что пойдут именно по тому пути, как мы планировали, и ни шагу назад, — подчеркнула Слободниченко.
Также Марина Слободниченко рассказала об Укрфармагентстве. В частности, решение о создании УФА было принято в июне 2026 года — за 7 месяцев до старта органа.
Решение о ликвидации Госликслужбы было долгожданным и поддержано как профильным комитетом Верховной Рады, так и бизнес-ассоциациями.
Запущено формирование конкурсной комиссии по избранию руководителя УФА. В октябре запланировано проведение самого конкурса.
Фото: Марина Слободниченко