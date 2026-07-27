Заступниця міністра МОЗ Слободніченко заявила про звільнення через розбіжності з Ляшком
- Марина Слободніченко залишає посаду заступниці міністра охорони здоров’я.
- Причиною стали розбіжності з Віктором Ляшком щодо євроінтеграційних реформ.
- Найбільше суперечностей виникло навколо створення Українського фармацевтичного агентства.
Заступниця міністра охорони здоров’я з євроінтеграції Марина Слободніченко залишає свою посаду через незбіг поглядів із міністром Віктором Ляшком.
Про це вона повідомила у своєму дописі у Facebook.
Заступниця голови МОЗ залишає посаду
— Як заступник з євроінтеграції у Міністерстві охорони здоров’я України, я завершую свою службу. Рішення виважене і довго мною обмірковане. Чому? Ми не зійшлися поглядами з міністром щодо того, як мають проводитися євроінтеграційні реформи, і тому ми вдвох не бачимо можливості продовжити роботу разом, — написала Марина Слободніченко.
Вона зазначила, що особливі розбіжності з баченням міністра стосувалися створення Українського фармацевтичного агентства (УФА).
Водночас Марина Слободніченко сподівається, що команда завершить цю потрібну для всіх справу.
— Щиро хочу вірити, що підуть саме тим шляхом, як ми планували, і ні кроку назад, — наголосила Слободніченко.
Також Марина Слободніченко розповіла про Укрфармагентство. Зокрема, рішення про створення УФА ухвалили у червні 2026 року — за 7 місяців до старту органу.
Рішення про ліквідацію Держлікслужби було довгоочікуваним та підтримане як профільним комітетом Верховної Ради, так і бізнес-асоціаціями.
Запущено формування конкурсної комісії на обрання керівника УФА. У жовтні заплановано проведення самого конкурсу.
Фото: Марина Слободніченко