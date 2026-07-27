Заступниця міністра охорони здоров’я з євроінтеграції Марина Слободніченко залишає свою посаду через незбіг поглядів із міністром Віктором Ляшком.

Про це вона повідомила у своєму дописі у Facebook.

Заступниця голови МОЗ залишає посаду

— Як заступник з євроінтеграції у Міністерстві охорони здоров’я України, я завершую свою службу. Рішення виважене і довго мною обмірковане. Чому? Ми не зійшлися поглядами з міністром щодо того, як мають проводитися євроінтеграційні реформи, і тому ми вдвох не бачимо можливості продовжити роботу разом, — написала Марина Слободніченко.

Зараз дивляться

Вона зазначила, що особливі розбіжності з баченням міністра стосувалися створення Українського фармацевтичного агентства (УФА).

Водночас Марина Слободніченко сподівається, що команда завершить цю потрібну для всіх справу.

— Щиро хочу вірити, що підуть саме тим шляхом, як ми планували, і ні кроку назад, — наголосила Слободніченко.

Також Марина Слободніченко розповіла про Укрфармагентство. Зокрема, рішення про створення УФА ухвалили у червні 2026 року — за 7 місяців до старту органу.

Рішення про ліквідацію Держлікслужби було довгоочікуваним та підтримане як профільним комітетом Верховної Ради, так і бізнес-асоціаціями.

Запущено формування конкурсної комісії на обрання керівника УФА. У жовтні заплановано проведення самого конкурсу.

Фото: Марина Слободніченко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.