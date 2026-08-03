Министерство здравоохранения во второй раз с начала 2026 года обновило программу Доступные лекарства, значительно расширив список препаратов.

О Доступных лекарствах 2026 – утвержденный перечень, его обновления и изменения – читайте в материале на Фактах ICTV.

Доступные лекарства 2026: полный перечень

Теперь пациентам доступны еще 260 торговых названий лекарственных средств, большинство из которых можно получить бесплатно.

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Об изменениях сообщили в Минздраве, обнародовав обновленный список препаратов, входящих в государственную программу.

В перечень включили лекарства, предназначенные для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о препаратах, которые применяют для контроля АД, лечения ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма, а также для снижения риска инфарктов и инсультов.

Из 260 новых торговых названий 173 препарата пациенты смогут получить бесплатно, тогда как еще 87 будут отпускать с частичной компенсацией стоимости. Электронные рецепты на новые лекарственные средства доступны в электронной системе здравоохранения.

Благодаря обновленной программе Доступные лекарства в 2026 году и полный список препаратов украинцы получают более широкий выбор медикаментов для лечения хронических заболеваний.

Что изменилось в перечне медикаментов по программе Доступные лекарства в 2026 году

Как отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, после очередного расширения программа охватывает полный перечень амбулаторной доказательной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендованной Европейским обществом кардиологов.

Кроме расширения списка препаратов, на этот раз в программе впервые был введен отдельный механизм поддержки украинских производителей. Если компания отвечает установленным критериям и предлагает самую низкую цену на лекарственное средство, ее продукция получает преимущество при включении в программу.

Благодаря такому подходу к перечню Доступных лекарств вошли 102 препарата украинского производства, среди которых 67 однокомпонентных и 35 комбинированных.

В Минздраве напомнили, что это уже второе расширение программы с начала года. В мае список пополнили современными препаратами для лечения хронических заболеваний, а в июне Кабинет Министров принял решение добавить в программу еще 51 международное непатентованное название лекарственных средств, которые начали включать в систему реимбурсации с июля 2026 года.

Источник : Минздрав

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