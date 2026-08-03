Міністерство охорони здоров’я вдруге з початку 2026 року оновило програму Доступні ліки, значно розширивши перелік препаратів.

Про Доступні ліки 2026 — затверджений перелік, його оновлення та зміни — читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Доступні ліки 2026: повний перелік

Відтепер пацієнтам доступні ще 260 торговельних назв лікарських засобів, більшість із яких можна отримати безоплатно.

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Про зміни повідомили в МОЗ, оприлюднивши оновлений список препаратів, що входять до державної програми.

До переліку включили ліки, призначені для лікування та профілактики серцево-судинних захворювань. Ідеться про препарати, які застосовують для контролю артеріального тиску, лікування ішемічної хвороби серця, хронічної серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, а також для зниження ризику інфарктів і інсультів.

Із 260 нових торговельних назв 173 препарати пацієнти зможуть отримати безоплатно, тоді як ще 87 відпускатимуть із частковою компенсацією вартості. Електронні рецепти на нові лікарські засоби вже доступні в електронній системі охорони здоров’я.

Завдяки оновленій програмі Доступні ліки у 2026 році та повному переліку препаратів українці отримують ширший вибір медикаментів для лікування хронічних захворювань.

Що змінилося у переліку медикаментів за програмою Доступні ліки у 2026 році

Як зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, після чергового розширення програма охоплює повний перелік амбулаторної доказової терапії серцево-судинних захворювань, рекомендованої Європейським товариством кардіологів.

Окрім розширення списку препаратів, цього разу в програмі вперше запровадили окремий механізм підтримки українських виробників. Якщо компанія відповідає встановленим критеріям і пропонує найнижчу ціну на лікарський засіб, її продукція отримує перевагу під час включення до програми.

Завдяки такому підходу до переліку Доступних ліків увійшли 102 препарати українського виробництва, серед яких 67 однокомпонентних та 35 комбінованих.

У МОЗ нагадали, що це вже друге розширення програми від початку року. У травні перелік поповнили сучасними препаратами для лікування хронічних захворювань, а в червні Кабінет Міністрів ухвалив рішення додати до програми ще 51 міжнародну непатентовану назву лікарських засобів, які почали включати до системи реімбурсації з липня 2026 року.

Джерело : МОЗ

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