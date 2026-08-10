В какой клинике Киева можно пройти скрининг 40+
Благодаря государственной программе Скрининг здоровья 40+ украинцы могут раз в год пройти бесплатный чекап организма.
Чтобы выявить возможные угрозы на ранних стадиях можно обратиться в МС Добробут, где реализуется специальная государственная программа комплексной проверки организма.
Почему важно проходить диагностику после 40 лет
Регулярный контроль показателей организма – это действенный способ предотвратить возможные осложнения.
Скрининговая программа поможет:
- выявить скрытые симптомы до появления первых клинических проявлений;
- скорректировать образ жизни или назначить необходимое лечение;
- осуществить контроль над уже имеющимися хроническими болезнями.
Медицинская сеть Добробут обеспечивает комфортные условия для качественного обследования:
- финансирование осуществляется благодаря госпрограмме;
- пройти скрининг можно в любом медицинском центре;
- все анализы исследуются на современном оборудовании, что гарантирует точность результатов;
- работа работников основывается на принципах доказательной медицины.
Что входит в базовый комплекс обследований
Программа включает в себя набор первичных интервенций, разработанных для комплексной оценки функционирования сердца, сосудистой системы и почек.
Пациенту предоставляются следующие услуги:
- физикальный осмотр – включает измерение артериального давления, пульса, веса, роста, расчет индекса массы тела и другое;
- анамнез и выявление рисков – врач проводит специальный опрос по образу жизни, наличию вредных привычек и тревожных симптомов;
- лабораторные и инструментальные исследования – комплекс может включать липидограмму, проверку уровня гликированного гемоглобина, анализ на электролиты;
- итоговая консультация – врач расшифрует результаты анализов и предоставит медицинские рекомендации.
Для реализации этой инициативы каждому гражданину в возрасте от 40 лет предоставляется единовременная целевая помощь от государства в размере 2 тыс. грн:
- деньги зачисляются на Дія.Картка.
- средства предназначены для расчета по программе скрининга в авторизованных медицинских учреждениях;
- воспользоваться возможностью бесплатного обследования можно один раз в год.
Прохождение программы за три шага
Процедура прохождения скрининга состоит из трех последовательных этапов.
Шаг 1. Предварительная запись
Записаться на прием можно любым удобным способом:
- путем заполнения электронной формы на сайте;
- через звонок к оператору контакт-центра;
- в мобильном приложении;
- на рецепции выбранного медицинского центра.
Шаг 2. Визит в клинику
В согласованное время пациенту необходимо прийти в медицинское учреждение и сдать необходимые анализы.
Шаг 3. Получение результатов и консультация
Во время повторного общения врач оценит состояние здоровья пациента, может направить на дополнительную диагностику или назначить курс лечения.
При необходимости врач может выписать электронные рецепты по программе Доступные лекарства и оформить электронные направления к узким специалистам в рамках Программы медицинских гарантий от НСЗУ.