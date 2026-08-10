Благодаря государственной программе Скрининг здоровья 40+ украинцы могут раз в год пройти бесплатный чекап организма.

Чтобы выявить возможные угрозы на ранних стадиях можно обратиться в МС Добробут, где реализуется специальная государственная программа комплексной проверки организма.

Почему важно проходить диагностику после 40 лет

Регулярный контроль показателей организма – это действенный способ предотвратить возможные осложнения.

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Скрининговая программа поможет:

выявить скрытые симптомы до появления первых клинических проявлений;

скорректировать образ жизни или назначить необходимое лечение;

осуществить контроль над уже имеющимися хроническими болезнями.

Медицинская сеть Добробут обеспечивает комфортные условия для качественного обследования:

финансирование осуществляется благодаря госпрограмме;

пройти скрининг можно в любом медицинском центре;

все анализы исследуются на современном оборудовании, что гарантирует точность результатов;

работа работников основывается на принципах доказательной медицины.

Что входит в базовый комплекс обследований

Программа включает в себя набор первичных интервенций, разработанных для комплексной оценки функционирования сердца, сосудистой системы и почек.

Пациенту предоставляются следующие услуги:

физикальный осмотр – включает измерение артериального давления, пульса, веса, роста, расчет индекса массы тела и другое;

анамнез и выявление рисков – врач проводит специальный опрос по образу жизни, наличию вредных привычек и тревожных симптомов;

лабораторные и инструментальные исследования – комплекс может включать липидограмму, проверку уровня гликированного гемоглобина, анализ на электролиты;

итоговая консультация – врач расшифрует результаты анализов и предоставит медицинские рекомендации.

Для реализации этой инициативы каждому гражданину в возрасте от 40 лет предоставляется единовременная целевая помощь от государства в размере 2 тыс. грн:

деньги зачисляются на Дія.Картка.

средства предназначены для расчета по программе скрининга в авторизованных медицинских учреждениях;

воспользоваться возможностью бесплатного обследования можно один раз в год.

Прохождение программы за три шага

Процедура прохождения скрининга состоит из трех последовательных этапов.

Шаг 1. Предварительная запись

Записаться на прием можно любым удобным способом:

путем заполнения электронной формы на сайте;

через звонок к оператору контакт-центра;

в мобильном приложении;

на рецепции выбранного медицинского центра.

Шаг 2. Визит в клинику

В согласованное время пациенту необходимо прийти в медицинское учреждение и сдать необходимые анализы.

Шаг 3. Получение результатов и консультация

Во время повторного общения врач оценит состояние здоровья пациента, может направить на дополнительную диагностику или назначить курс лечения.

При необходимости врач может выписать электронные рецепты по программе Доступные лекарства и оформить электронные направления к узким специалистам в рамках Программы медицинских гарантий от НСЗУ.

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