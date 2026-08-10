Завдяки державній програмі Скринінг здоровʼя 40+ українці можуть один раз на рік пройти безкоштовний чекап організму.

Щоб виявити можливі загрози на ранніх стадіях, можна звернутися до ММ Добробут, де реалізується спеціальна державна програма комплексної перевірки організму.

Чому важливо проходити діагностику після 40 років

Регулярний контроль показників організму – це дієвий спосіб запобігти можливим ускладненням.

Зараз дивляться

Скринінгова програма допоможе:

виявити приховані симптоми до появи перших клінічних проявів;

скоригувати спосіб життя або призначити необхідне лікування;

здійснити контроль за вже наявними хронічними хворобами.

Медична мережа Добробут забезпечує комфортні умови для якісного обстеження:

фінансування здійснюється завдяки держпрограмі;

пройти скринінг можна у будь-якому медичному центрі;

всі аналізи досліджуються на сучасному обладнанні, що гарантує точність результатів;

робота працівників базується на принципах доказової медицини.

Що входить до базового комплексу обстежень

Програма включає набір первинних інтервенцій, розроблених для комплексної оцінки функціонування серця, судинної системи та нирок.

Пацієнту надаються такі послуги:

фізикальний огляд – включає вимірювання артеріального тиску, пульсу, ваги, зросту, розрахунок індексу маси тіла та інше;

анамнез та виявлення ризиків – лікар проводить спеціальне опитування щодо способу життя, наявності шкідливих звичок та тривожних симптомів;

лабораторні та інструментальні дослідження – комплекс може включати ліпідограму, перевірку рівня глікованого гемоглобіну, аналіз на електроліти;

підсумкова консультація – лікар розшифрує результати аналізів та надасть медичні рекомендації.

Для реалізації цієї ініціативи кожному громадянину віком від 40 років надається одноразова цільова допомога від держави у розмірі 2 тис. грн:

гроші зараховуються на Дія.Картка;

кошти призначені для розрахунку за програмою скринінгу в авторизованих медичних закладах;

скористатися можливістю безоплатного обстеження можна один раз на рік.

Проходження програми за три кроки

Процедура проходження скринінгу складається з трьох послідовних етапів.

Крок 1. Попередній запис

Записатися на прийом можна у будь-який зручний спосіб:

шляхом заповнення електронної форми на сайті;

через дзвінок до оператора контакт-центру;

у мобільному додатку;

на рецепції обраного медичного центру.

Крок 2. Візит до клініки

В узгоджений час пацієнту необхідно прийти до медичного заклад та здати необхідні аналізи.

Крок 3. Отримання результатів та консультація

Під час повторного спілкування лікар оцінить стан здоров’я пацієнта, може направити на додаткову діагностику або одразу призначити курс лікування.

За необхідності лікар може виписати електронні рецепти за програмою Доступні ліки та оформити електронні направлення до вузьких спеціалістів у межах Програми медичних гарантій від НСЗУ.

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