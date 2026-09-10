Минздрав утвердил новые стандарты назначения антибиотиков: что изменится для врачей и пациентов
Министерство здравоохранения Украины приняло новые единые стандарты рационального применения противомикробных лекарственных средств.
Документы разработаны отдельно для первичного звена и специализированной медицинской помощи и относятся к антибактериальным, противогрибковым, противовирусным и противопаразитарным препаратам системного действия.
Об этом сообщили на официальном сайте Минздрава.
Новые правила назначения антибиотиков в Украине: что изменится
Главная цель новых назначений антибиотиков в Украине – защитить пациентов от неэффективного и опасного лечения, а также остановить глобальную угрозу – распространение антимикробной резистентности (АМР).
Изменения приняты во исполнение Государственной стратегии борьбы со стойкостью к противомикробным препаратам до 2030 года.
Главное правило новых стандартов – любое противомикробное средство должно назначаться исключительно по четким показаниям, в строго определенной дозировке и на оптимальный срок.
Основные требования к назначению антибиотиков к врачам включают:
- Каждое назначение должно быть подробно зафиксировано в бумажной или электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) с указанием диагноза (или подозрения), названия вещества, дозы, способа приема и конкретной даты пересмотра схемы.
- Антибиотики разрешены только в случае подтвержденной или обоснованно подозреваемой бактериальной инфекции.
- Медикам строго-настрого запретили выписывать рецепты на противомикробные препараты только потому, что об этом просит пациент.
- Состояние пациента обязательно оценивают через 2–3 дня после начала терапии. Если диагноз бактериальной инфекции не подтвердился, прием антибиотиков немедленно отменяют.
- В определенных случаях перед началом приема лекарства проводится бактериологический посев для выявления чувствительности возбудителя.
- Кроме того, врач обязан доступно объяснить пациенту цель назначения, правильный режим приема, возможные побочные эффекты и алгоритм действий при ухудшении самочувствия.
Для выбора препаратов врачи будут использовать классификацию ВОЗ AWaRe, которая разбивает антибиотики на три категории: доступ, наблюдение и резерв.
На первичном звене не менее 90% назначенных лекарств должны принадлежать к группе доступа, а препараты резерва — равны 0%.
Также семейные врачи получили возможность использовать отсроченный рецепт. Это означает, что пациент покупает или начинает принимать антибиотик не сразу, а только при ухудшении состояния или появлении конкретных симптомов, заранее обусловленных медиком.
В стационарах применение мощнейших антибиотиков (группы резерва) будут контролировать клинические фармацевты, а пациентов максимально быстро переводить с внутривенных инъекций на таблетки, как только это позволит состояние здоровья.
В Минздраве отмечают, что бюрократические правила не должны задерживать неотложную помощь. В частности, в случае подозрения на септический шок антибиотикотерапию обязаны начать в течение часа после забора материалов для анализа.