Министерство здравоохранения Украины приняло новые единые стандарты рационального применения противомикробных лекарственных средств.

Документы разработаны отдельно для первичного звена и специализированной медицинской помощи и относятся к антибактериальным, противогрибковым, противовирусным и противопаразитарным препаратам системного действия.

Об этом сообщили на официальном сайте Минздрава.

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Новые правила назначения антибиотиков в Украине: что изменится

Главная цель новых назначений антибиотиков в Украине – защитить пациентов от неэффективного и опасного лечения, а также остановить глобальную угрозу – распространение антимикробной резистентности (АМР).

Изменения приняты во исполнение Государственной стратегии борьбы со стойкостью к противомикробным препаратам до 2030 года.

Главное правило новых стандартов – любое противомикробное средство должно назначаться исключительно по четким показаниям, в строго определенной дозировке и на оптимальный срок.

Основные требования к назначению антибиотиков к врачам включают:

Каждое назначение должно быть подробно зафиксировано в бумажной или электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) с указанием диагноза (или подозрения), названия вещества, дозы, способа приема и конкретной даты пересмотра схемы.

Антибиотики разрешены только в случае подтвержденной или обоснованно подозреваемой бактериальной инфекции.

Медикам строго-настрого запретили выписывать рецепты на противомикробные препараты только потому, что об этом просит пациент.

Состояние пациента обязательно оценивают через 2–3 дня после начала терапии. Если диагноз бактериальной инфекции не подтвердился, прием антибиотиков немедленно отменяют.

В определенных случаях перед началом приема лекарства проводится бактериологический посев для выявления чувствительности возбудителя.

Кроме того, врач обязан доступно объяснить пациенту цель назначения, правильный режим приема, возможные побочные эффекты и алгоритм действий при ухудшении самочувствия.

Для выбора препаратов врачи будут использовать классификацию ВОЗ AWaRe, которая разбивает антибиотики на три категории: доступ, наблюдение и резерв.

На первичном звене не менее 90% назначенных лекарств должны принадлежать к группе доступа, а препараты резерва — равны 0%.

Также семейные врачи получили возможность использовать отсроченный рецепт. Это означает, что пациент покупает или начинает принимать антибиотик не сразу, а только при ухудшении состояния или появлении конкретных симптомов, заранее обусловленных медиком.

В стационарах применение мощнейших антибиотиков (группы резерва) будут контролировать клинические фармацевты, а пациентов максимально быстро переводить с внутривенных инъекций на таблетки, как только это позволит состояние здоровья.

В Минздраве отмечают, что бюрократические правила не должны задерживать неотложную помощь. В частности, в случае подозрения на септический шок антибиотикотерапию обязаны начать в течение часа после забора материалов для анализа.

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