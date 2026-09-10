Министерство здравоохранения Украины приняло новые единые стандарты рационального применения противомикробных лекарственных средств.

Документы разработаны отдельно для первичного звена и специализированной медицинской помощи и относятся к антибактериальным, противогрибковым, противовирусным и противопаразитарным препаратам системного действия.

Об этом сообщили на официальном сайте Минздрава.

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Новые правила назначения антибиотиков в Украине: что изменится

Главная цель новых назначений антибиотиков в Украине – защитить пациентов от неэффективного и опасного лечения, а также остановить глобальную угрозу – распространение антимикробной резистентности (АМР).

Изменения приняты во исполнение Государственной стратегии борьбы со стойкостью к противомикробным препаратам до 2030 года.

Главное правило новых стандартов – любое противомикробное средство должно назначаться исключительно по четким показаниям, в строго определенной дозировке и на оптимальный срок.

Основные требования к назначению антибиотиков к врачам включают:

  • Каждое назначение должно быть подробно зафиксировано в бумажной или электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) с указанием диагноза (или подозрения), названия вещества, дозы, способа приема и конкретной даты пересмотра схемы.
  • Антибиотики разрешены только в случае подтвержденной или обоснованно подозреваемой бактериальной инфекции.
  • Медикам строго-настрого запретили выписывать рецепты на противомикробные препараты только потому, что об этом просит пациент.
  • Состояние пациента обязательно оценивают через 2–3 дня после начала терапии. Если диагноз бактериальной инфекции не подтвердился, прием антибиотиков немедленно отменяют.
  • В определенных случаях перед началом приема лекарства проводится бактериологический посев для выявления чувствительности возбудителя.
  • Кроме того, врач обязан доступно объяснить пациенту цель назначения, правильный режим приема, возможные побочные эффекты и алгоритм действий при ухудшении самочувствия.

Для выбора препаратов врачи будут использовать классификацию ВОЗ AWaRe, которая разбивает антибиотики на три категории: доступ, наблюдение и резерв.

На первичном звене не менее 90% назначенных лекарств должны принадлежать к группе доступа, а препараты резерва — равны 0%.

Также семейные врачи получили возможность использовать отсроченный рецепт. Это означает, что пациент покупает или начинает принимать антибиотик не сразу, а только при ухудшении состояния или появлении конкретных симптомов, заранее обусловленных медиком.

В стационарах применение мощнейших антибиотиков (группы резерва) будут контролировать клинические фармацевты, а пациентов максимально быстро переводить с внутривенных инъекций на таблетки, как только это позволит состояние здоровья.

В Минздраве отмечают, что бюрократические правила не должны задерживать неотложную помощь. В частности, в случае подозрения на септический шок антибиотикотерапию обязаны начать в течение часа после забора материалов для анализа.

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