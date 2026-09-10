МОЗ затвердив нові стандарти призначення антибіотиків: що зміниться для лікарів і пацієнтів
Міністерство охорони здоров’я України ухвалило нові єдині стандарти раціонального застосування протимікробних лікарських засобів.
Документи розроблені окремо для первинної ланки та спеціалізованої медичної допомоги й стосуються антибактеріальних, протигрибкових, противірусних і протипаразитарних препаратів системної дії.
Про це повідомили на офіційному сайті МОЗ.
Нові правила призначення антибіотиків в Україні: що зміниться
Головна мета нових призначень антибіотиків в Україні — захистити пацієнтів від неефективного та небезпечного лікування, а також зупинити глобальну загрозу — поширення антимікробної резистентності (АМР).
Зміни ухвалено на виконання Державної стратегії боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів до 2030 року.
Головне правило нових стандартів — будь-який протимікробний засіб має призначатися виключно за чіткими показаннями, у суворо визначеному дозуванні та на оптимальний строк.
Основні вимоги до призначень антибіотиків до лікарів передбачають:
- Кожне призначення має бути детально зафіксоване в паперовій чи електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) із зазначенням діагнозу (або підозри), назви речовини, дози, способу приймання та конкретної дати перегляду схеми.
- Антибіотики дозволено призначати тільки у разі підтвердженої або обґрунтовано підозрюваної бактеріальної інфекції.
- Медикам суворо заборонили виписувати рецепти на протимікробні препарати лише тому, що про це просить пацієнт.
- Стан пацієнта обов’язково оцінюють через 2–3 доби після початку терапії. Якщо діагноз бактеріальної інфекції не підтвердився, приймання антибіотиків негайно скасовують.
- У визначених випадках перед початком приймання ліків проводиться бактеріологічний посів для виявлення чутливості збудника.
- Крім того, лікар зобов’язаний доступно пояснити пацієнту мету призначення, правильний режим приймання, можливі побічні ефекти та алгоритм дій у разі погіршення самопочуття.
Для вибору препаратів лікарі використовуватимуть класифікацію ВООЗ AWaRe, яка розбиває антибіотики на три категорії: доступу, спостереження та резерву.
На первинній ланці не менше ніж 90% призначених ліків мають належати до групи доступу, а препарати резерву — дорівнювати 0%.
Також сімейні лікарі отримали можливість використовувати відстрочений рецепт. Це означає, що пацієнт купує або починає приймати антибіотик не одразу, а лише у разі погіршення стану або появи конкретних симптомів, заздалегідь обумовлених медиком.
У стаціонарах застосування найпотужніших антибіотиків (групи резерву) контролюватимуть клінічні фармацевти, а пацієнтів максимально швидко переводитимуть із внутрішньовенних ін’єкцій на таблетки, як тільки це дозволить стан здоров’я.
У МОЗ наголошують, що бюрократичні правила не повинні затримувати невідкладну допомогу. Зокрема, у разі підозри на септичний шок антибіотикотерапію зобов’язані розпочати протягом першої години після забору матеріалів для аналізу.