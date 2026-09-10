Міністерство охорони здоров’я України ухвалило нові єдині стандарти раціонального застосування протимікробних лікарських засобів.

Документи розроблені окремо для первинної ланки та спеціалізованої медичної допомоги й стосуються антибактеріальних, протигрибкових, противірусних і протипаразитарних препаратів системної дії.

Про це повідомили на офіційному сайті МОЗ.

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Нові правила призначення антибіотиків в Україні: що зміниться

Головна мета нових призначень антибіотиків в Україні — захистити пацієнтів від неефективного та небезпечного лікування, а також зупинити глобальну загрозу — поширення антимікробної резистентності (АМР).

Зміни ухвалено на виконання Державної стратегії боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів до 2030 року.

Головне правило нових стандартів — будь-який протимікробний засіб має призначатися виключно за чіткими показаннями, у суворо визначеному дозуванні та на оптимальний строк.

Основні вимоги до призначень антибіотиків до лікарів передбачають:

Кожне призначення має бути детально зафіксоване в паперовій чи електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) із зазначенням діагнозу (або підозри), назви речовини, дози, способу приймання та конкретної дати перегляду схеми.

Антибіотики дозволено призначати тільки у разі підтвердженої або обґрунтовано підозрюваної бактеріальної інфекції.

Медикам суворо заборонили виписувати рецепти на протимікробні препарати лише тому, що про це просить пацієнт.

Стан пацієнта обов’язково оцінюють через 2–3 доби після початку терапії. Якщо діагноз бактеріальної інфекції не підтвердився, приймання антибіотиків негайно скасовують.

У визначених випадках перед початком приймання ліків проводиться бактеріологічний посів для виявлення чутливості збудника.

Крім того, лікар зобов’язаний доступно пояснити пацієнту мету призначення, правильний режим приймання, можливі побічні ефекти та алгоритм дій у разі погіршення самопочуття.

Для вибору препаратів лікарі використовуватимуть класифікацію ВООЗ AWaRe, яка розбиває антибіотики на три категорії: доступу, спостереження та резерву.

На первинній ланці не менше ніж 90% призначених ліків мають належати до групи доступу, а препарати резерву — дорівнювати 0%.

Також сімейні лікарі отримали можливість використовувати відстрочений рецепт. Це означає, що пацієнт купує або починає приймати антибіотик не одразу, а лише у разі погіршення стану або появи конкретних симптомів, заздалегідь обумовлених медиком.

У стаціонарах застосування найпотужніших антибіотиків (групи резерву) контролюватимуть клінічні фармацевти, а пацієнтів максимально швидко переводитимуть із внутрішньовенних ін’єкцій на таблетки, як тільки це дозволить стан здоров’я.

У МОЗ наголошують, що бюрократичні правила не повинні затримувати невідкладну допомогу. Зокрема, у разі підозри на септичний шок антибіотикотерапію зобов’язані розпочати протягом першої години після забору матеріалів для аналізу.

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