Афганський синдром — історична назва психологічних і психічних проблем, які спостерігали у ветеранів радянсько-афганської війни після повернення до мирного життя. Сьогодні частину таких проявів пов’язують із посттравматичним стресовим розладом, або ПТСР.

Факти ICTV дізнавалися, що таке афганський синдром, які його основні ознаки та як людині можна допомогти.

Що таке афганський синдром

Назва афганський синдром виникла через проблеми, з якими частина радянських військових зіткнулася після повернення з війни в Афганістані.

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Після пережитих бойових дій деякі ветерани не могли швидко повернутися до звичайного життя. У них виникали проблеми зі сном, тривожність, дратівливість, відчуження від близьких, важкі спогади про пережите та інші психологічні порушення.

Сьогодні для опису таких станів використовують сучасні медичні терміни. Один із них — посттравматичний стресовий розлад.

ПТСР — психіатричний діагноз, а афганський синдром — історичне поняття, яким описували наслідки пережитої війни.

Чому синдром називають афганським

Назва безпосередньо пов’язана з радянсько-афганською війною 1979–1989 років. Після повернення військових почали помічати, що для частини з них закінчення служби не означало завершення психологічних наслідків війни.

Сам термін використовували для опису комплексу проблем, пов’язаних із пережитим бойовим досвідом. У медичних дослідженнях радянського та пострадянського періоду поняття “афганський синдром” отримало ширше поширення вже після завершення війни.

Проте сучасне розуміння ПТСР виникло раніше. У 1980 році Американська психіатрична асоціація внесла посттравматичний стресовий розлад до третього видання DSM (основного діагностичного посібника американської психіатрії). Важливу роль у цьому відіграли дослідження ветеранів війни у В’єтнамі.

Афганський синдром у військових: чи буває він сьогодні

Якщо говорити сучасною медичною мовою, афганський синдром у військових правильніше розглядати через поняття бойової психологічної травми та ПТСР.

Військовослужбовець може пережити обстріли, загрозу власному життю, загибель або поранення побратимів, полон та інші травматичні події. Після повернення до безпечного середовища психіка не завжди одразу перемикається на мирне життя.

МОЗ України зазначає, що після бойових подій у військових можуть виникати:

тривога,

страх,

гнів,

порушення сну,

нічні кошмари,

проблеми з концентрацією,

підвищена дратівливість.

У частини людей такі реакції можуть перейти в ПТСР.

Тому говорити про подібні проблеми можна і щодо українських військових, але медично коректніше називати їх ПТСР або наслідками бойової травми.

Афганський синдром: симптоми та основні ознаки

Якщо говорити про афганський синдром, симптоми якого описували у ветеранів війни, вони значною мірою перетинаються з проявами ПТСР.

Людина може постійно повертатися думками до травматичної події. Спогади виникають мимоволі, можуть приходити уві сні або раптово повертатися через певний звук, запах, місце чи ситуацію.

Іноді виникають флешбеки, дуже яскраві спогади, під час яких людині може здаватися, що пережита подія відбувається знову.

Одна з характерних ознак афганського синдрому — стан постійної настороженості. Людина різко реагує на гучні звуки, погано спить, легко лякається, дратівлива або постійно стежить за навколишньою ситуацією.

Навіть удома вона може продовжувати поводитися так, ніби небезпека ще поруч. Людина не хоче говорити про війну, зустрічатися з певними людьми або повертатися у місця, які нагадують про пережите. Іноді вона відмовляється від занять, які раніше приносили задоволення, або поступово віддаляється від оточення.

Після травматичного досвіду людині складно підтримувати звичайні стосунки. Вона стає замкнутою, менше спілкується, втрачає інтерес до сімейного життя або відчуває, що близькі не можуть її зрозуміти. Це створює додаткові конфлікти в сім’ї.

Психологічна травма супроводжується безсонням, нічними кошмарами, головним болем, постійною втомою, напруженням м’язів і труднощами з концентрацією.

У деяких людей виникають панічні атаки — раптові напади сильного страху, які супроводжуються прискореним серцебиттям, задишкою, запамороченням або нудотою.

Чи у всіх військових після війни виникає ПТСР

Участь у бойових діях не означає, що людина обов’язково матиме ПТСР. Після тяжких подій страх, тривога, проблеми зі сном та інші сильні емоційні реакції є нормальною відповіддю організму на пережите.

Люди по-різному реагують на травму. Значення мають характер самої події, попередній досвід, тривалість перебування в небезпеці, інші травматичні переживання та підтримка після повернення.

Тому порівнювати одну людину з іншою неправильно. Фраза “інші воювали і нормально повернулися” не допомагає людині, яка має симптоми ПТСР, а іноді лише змушує її приховувати свій стан.

Афганський синдром: як позбутися наслідків травми

Відповідь зводиться до питання про лікування наслідків психологічної травми або ПТСР.

Якщо симптоми довго не минають і заважають людині спати, працювати, спілкуватися з близькими або повернутися до звичайного життя, варто звернутися до фахівця з психічного здоров’я.

ПТСР піддається лікуванню. Основним методом допомоги є психотерапія. Серед підходів із доведеною ефективністю:

травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія,

терапія тривалого впливу,

EMDR.

За потреби лікар призначає медикаментозне лікування. Який саме підхід потрібен людині, визначає фахівець після оцінки її стану.

Афганський синдром: лікування

Якщо у людини є ПТСР, лікар підбирає допомогу відповідно до симптомів і тяжкості стану. Психотерапія допомагає опрацювати травматичний досвід і зменшити реакцію на спогади про нього. Медикаменти застосовуються в окремих випадках.

Не варто намагатися самостійно приглушити симптоми алкоголем або наркотиками. Такі способи можуть створити додаткові проблеми та не замінюють професійної допомоги.

Чи лікується афганський синдром

Посттравматичний стресовий розлад піддається лікуванню. Для багатьох людей професійна допомога дозволяє значно зменшити симптоми та повернутися до повсякденного життя.

Важливо також, щоб близькі не сприймали зміни в поведінці людини як просту погану вдачу. Дратівливість, замкнутість, проблеми зі сном або постійна настороженість є проявами психологічної травми.

Джерело : МОЗ

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