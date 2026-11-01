В Минздраве опровергли угрозу эпидемии в Киеве из-за перебоев со светом и водой
- В Киеве прокомментировали сообщение о возможной угрозе распространения опасных инфекционных болезней.
- Специалисты Центра противодействия дезинформации и учреждения Минздрава объяснили, как оценивают эпидемическую ситуацию в столице и опровергли слухи об угрозе вспышки опасных заболеваний.
- Отдельно специалисты рассказали, могут ли отключение электроэнергии и перебои с водоснабжением влиять на санитарную безопасность города.
В Киеве опровергли информацию об угрозе эпидемии опасных инфекций — холеры, дизентерии, брюшного тифа или гепатита А.
Холера в Киеве: в Минздраве объяснили ситуацию по состоянию на 1 ноября
Сообщения о якобы угрозе эпидемии холеры, дизентерии и гепатита А в Киеве не отвечают реальной эпидемической ситуации.
Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава.
Специалисты объяснили, что оценка возможных эпидемических рисков является обычной профилактической работой, а не прогнозом вспышки заболеваний.
– Сегодня в ряде средств массовой информации появились сообщения о якобы угрозе возникновения эпидемии инфекционных заболеваний в столице со ссылкой на комментарии специалистов ГУ Киевский городской ЦКПХ МЗ.
Отмечаем: такая трактовка информации некорректна и не отражает реальную эпидемическую ситуацию в Киеве. Оценка рисков – это не прогноз эпидемии, — говорится в сообщении.
По состоянию на 1 ноября 2026 года, в столице не зафиксированы вспышки холеры, дизентерии, брюшного тифа или гепатита А.
В Центре отметили, что отключение электроэнергии и кратковременные перебои с водоснабжением сами по себе не свидетельствуют об ухудшении эпидемической ситуации.
На данный момент риски распространения инфекций в Киеве оценивают как низкие. Специалисты постоянно контролируют эпидемическую ситуацию и каждый день проверяют качество питьевой воды.
Также Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава дал рекомендации жителям столицы:
- в случае перебоев с водоснабжением используйте для питья бутилированную или обеззараженную воду. Кипячение не устраняет химическое загрязнение;
- соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мойте руки с мылом;
- используйте безопасную воду для мытья овощей, фруктов и посуды.
Отмечается, что при появлении симптомов кишечных инфекций стоит своевременно обращаться за медицинской помощью.