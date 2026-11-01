В Киеве опровергли информацию об угрозе эпидемии опасных инфекций — холеры, дизентерии, брюшного тифа или гепатита А.

Холера в Киеве: в Минздраве объяснили ситуацию по состоянию на 1 ноября

Сообщения о якобы угрозе эпидемии холеры, дизентерии и гепатита А в Киеве не отвечают реальной эпидемической ситуации.

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

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Специалисты объяснили, что оценка возможных эпидемических рисков является обычной профилактической работой, а не прогнозом вспышки заболеваний.

– Сегодня в ряде средств массовой информации появились сообщения о якобы угрозе возникновения эпидемии инфекционных заболеваний в столице со ссылкой на комментарии специалистов ГУ Киевский городской ЦКПХ МЗ. Отмечаем: такая трактовка информации некорректна и не отражает реальную эпидемическую ситуацию в Киеве. Оценка рисков – это не прогноз эпидемии, — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 ноября 2026 года, в столице не зафиксированы вспышки холеры, дизентерии, брюшного тифа или гепатита А.

В Центре отметили, что отключение электроэнергии и кратковременные перебои с водоснабжением сами по себе не свидетельствуют об ухудшении эпидемической ситуации.

На данный момент риски распространения инфекций в Киеве оценивают как низкие. Специалисты постоянно контролируют эпидемическую ситуацию и каждый день проверяют качество питьевой воды.

Также Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава дал рекомендации жителям столицы:

в случае перебоев с водоснабжением используйте для питья бутилированную или обеззараженную воду. Кипячение не устраняет химическое загрязнение;

соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мойте руки с мылом;

используйте безопасную воду для мытья овощей, фруктов и посуды.

Отмечается, что при появлении симптомов кишечных инфекций стоит своевременно обращаться за медицинской помощью.

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