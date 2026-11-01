У Києві спростували інформацію про загрозу епідемії небезпечних інфекцій.

Холера в Києві: у МОЗ пояснили ситуацію станом на 1 листопада

Повідомлення про нібито загрозу епідемії холери, дизентерії та гепатиту А в Києві не відповідають реальній епідемічній ситуації.

Про це повідомили Центр протидії дезінформації (ЦПД) та Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

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Фахівці пояснили, що оцінювання можливих епідемічних ризиків є звичайною профілактичною роботою, а не прогнозом спалаху захворювань.

– Сьогодні в низці засобів масової інформації з’явилися повідомлення про нібито загрозу виникнення епідемії інфекційних захворювань у столиці з посиланням на коментарі фахівців ДУ Київський міський ЦКПХ МОЗ. Наголошуємо: таке трактування інформації є некоректним і не відображає реальної епідемічної ситуації в Києві. Оцінка ризиків — це не прогноз епідемії, – йдеться у повідомленні.

Станом на 1 листопада 2026 року в столиці не зафіксовано спалахів холери, дизентерії, черевного тифу чи гепатиту А.

У Центрі наголосили, що відключення електроенергії та короткочасні перебої з водопостачанням самі по собі не свідчать про погіршення епідемічної ситуації.

Наразі ризики поширення інфекцій у Києві оцінюють як низькі. Фахівці постійно контролюють епідемічну ситуацію та щодня перевіряють якість питної води.

Також Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ дав рекомендації мешканцям столиці:

у разі перебоїв із водопостачанням використовуйте для пиття бутильовану або належним чином знезаражену воду. Кип’ятіння не усуває хімічного забруднення;

дотримуйтеся правил особистої гігієни, ретельно мийте руки з милом;

використовуйте безпечну воду для миття овочів, фруктів і посуду.

Зазначається, що у разі появи симптомів кишкових інфекцій варто своєчасно звертатися по медичну допомогу.

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