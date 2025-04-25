Разработчик iPhone 18 планирует собирать гаджеты только в Индии

Apple имеет амбициозные планы значительно расширить производство iPhone в Индии.

Согласно новым данным, компания стремится, чтобы почти все iPhone 18, которые будут продаваться в США до конца 2026 года, были изготовлены именно в этой стране.

Производство в Индии: за и против

Apple производит iPhone в Индии уже несколько лет, но до сих пор эта страна обеспечивала лишь около 15% мирового объема производства.

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Хотя ранее ставилась цель достичь 25% еще в 2024 году, реализовать этого пока не удалось.

Чтобы выполнить прогнозируемую цель — заменить Китай как главный производственный центр iPhone для США — Apple придется увеличить индийское производство минимум на 25 миллионов смартфонов в год.

Это стало бы самым большим ростом за всю историю работы компании. Но не все так просто. Производство в Индии имеет ряд структурных ограничений.

Если в Китае заводы могут работать двумя 12-часовыми сменами, то в Индии действуют три смены по восемь часов, что требует большего персонала.

Хотя Apple лоббировала внедрение 12-часовых смен, протестные акции сотрудников помешали инициативе.

Еще одна преграда — качество компонентов, которые не соответствуют высоким стандартам.

Некоторые элементы производственного оборудования имели интерфейс на китайском языке, что затрудняло обучение персонала и ежедневную эксплуатацию.

Кроме того, дополнительные проблемы вызывают рабочие визы для иностранных специалистов, которые помогают с организацией производственных процессов.

Китай как фактор сопротивления

В то же время Apple сталкивается с неофициальным сопротивлением со стороны Китая.

Поставки производственного оборудования в Индию неоднократно задерживались или блокировались без объяснений.

Китайские власти также активизировали коммуникацию со своими компаниями, которые являются партнерами Apple, чтобы замедлить или усложнить перенос производства за пределы страны.

Поэтому несмотря на амбициозные планы, на сегодня нет четких оснований считать, что Apple сможет за такой короткий срок превратить Индию в свой главный производственный хаб для американского рынка.

Источник: Appleinsider

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