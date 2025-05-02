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Выход GTA VI снова отложили: новая дата релиза

вихід GTA VI відкладено

Релиз одной из самых ожидаемых игр последних лет — Grand Theft Auto VI — официально перенесли. Об этом сообщила студия Rockstar Games, которая отвечает за разработку серии GTA.

GTA 6: когда выйдет новая часть

Разработчики объяснили, что им нужно больше времени для доработки, чтобы оправдать высокие ожидания фанатов.

— Мы искренне извиняемся, что дата выхода сместилась. Как и с каждой предыдущей игрой, наша цель — превзойти ваши ожидания, и GTA VI не станет исключением, — говорится в заявлении Rockstar.

Вместо запланированного выхода в 2025 году, игра увидит свет 26 мая 2026 года.

Сейчас смотрят

Издатель игры Take-Two Interactive подтвердил новую дату релиза и отметил, что полностью поддерживает решение студии дать разработчикам больше времени на доработку. По словам гендиректора компании Take-Two Страуса Зелника, GTA VI обещает стать “революционным блокбастером, который превзойдет ожидания аудитории”.

GTA 6: что известно об игре

Хотя официальных подробностей немного, подтверждено, что действие GTA VI будет разворачиваться в вымышленной версии Майами — Vice City, знакомой фанатам предыдущих частей франшизы.

Предыдущая игра GTA V вышла еще в 2013 году, а GTA IV — в 2008-м, поэтому длинные паузы между релизами являются уже определенной традицией для Rockstar. Для фанатов серии это стало лишним поводом для шуток, в которых чувствуется разочарование.

  • Похоже на то, что GTA 7 выйдет раньше GTA 6.
  • Как всегда.
  • Второе пришествие произойдет раньше, чем выйдет GTA VI.
  • Мне было шесть, когда вышла GTA V. Когда выйдет шестая, мне уже будет 19.
  • Вот для этого я просыпался в пятницу?
  • Новость о переносе GTA VI мы получили раньше, чем саму GTA VI.

Несмотря на перенос, в Take-Two уверены в финансовом успехе игры. Ожидается, что GTA VI станет ключевым источником прибыли в 2026-2027 финансовых годах компании.

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Фото: скриншот из трейлера

Источник: The Hollywood Reporter
GTA, Видеоигры
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