Выход GTA VI снова отложили: новая дата релиза

Релиз одной из самых ожидаемых игр последних лет — Grand Theft Auto VI — официально перенесли. Об этом сообщила студия Rockstar Games, которая отвечает за разработку серии GTA.

GTA 6: когда выйдет новая часть

Разработчики объяснили, что им нужно больше времени для доработки, чтобы оправдать высокие ожидания фанатов.

— Мы искренне извиняемся, что дата выхода сместилась. Как и с каждой предыдущей игрой, наша цель — превзойти ваши ожидания, и GTA VI не станет исключением, — говорится в заявлении Rockstar.

Вместо запланированного выхода в 2025 году, игра увидит свет 26 мая 2026 года.

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Издатель игры Take-Two Interactive подтвердил новую дату релиза и отметил, что полностью поддерживает решение студии дать разработчикам больше времени на доработку. По словам гендиректора компании Take-Two Страуса Зелника, GTA VI обещает стать “революционным блокбастером, который превзойдет ожидания аудитории”.

GTA 6: что известно об игре

Хотя официальных подробностей немного, подтверждено, что действие GTA VI будет разворачиваться в вымышленной версии Майами — Vice City, знакомой фанатам предыдущих частей франшизы.

Предыдущая игра GTA V вышла еще в 2013 году, а GTA IV — в 2008-м, поэтому длинные паузы между релизами являются уже определенной традицией для Rockstar. Для фанатов серии это стало лишним поводом для шуток, в которых чувствуется разочарование.

Похоже на то, что GTA 7 выйдет раньше GTA 6.

Как всегда.

Второе пришествие произойдет раньше, чем выйдет GTA VI.

Мне было шесть, когда вышла GTA V. Когда выйдет шестая, мне уже будет 19.

Вот для этого я просыпался в пятницу?

Новость о переносе GTA VI мы получили раньше, чем саму GTA VI.

Несмотря на перенос, в Take-Two уверены в финансовом успехе игры. Ожидается, что GTA VI станет ключевым источником прибыли в 2026-2027 финансовых годах компании.

Фото: скриншот из трейлера

Источник : The Hollywood Reporter

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