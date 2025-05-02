Выход GTA VI снова отложили: новая дата релиза
Релиз одной из самых ожидаемых игр последних лет — Grand Theft Auto VI — официально перенесли. Об этом сообщила студия Rockstar Games, которая отвечает за разработку серии GTA.
GTA 6: когда выйдет новая часть
Разработчики объяснили, что им нужно больше времени для доработки, чтобы оправдать высокие ожидания фанатов.
— Мы искренне извиняемся, что дата выхода сместилась. Как и с каждой предыдущей игрой, наша цель — превзойти ваши ожидания, и GTA VI не станет исключением, — говорится в заявлении Rockstar.
Вместо запланированного выхода в 2025 году, игра увидит свет 26 мая 2026 года.
Издатель игры Take-Two Interactive подтвердил новую дату релиза и отметил, что полностью поддерживает решение студии дать разработчикам больше времени на доработку. По словам гендиректора компании Take-Two Страуса Зелника, GTA VI обещает стать “революционным блокбастером, который превзойдет ожидания аудитории”.
GTA 6: что известно об игре
Хотя официальных подробностей немного, подтверждено, что действие GTA VI будет разворачиваться в вымышленной версии Майами — Vice City, знакомой фанатам предыдущих частей франшизы.
Предыдущая игра GTA V вышла еще в 2013 году, а GTA IV — в 2008-м, поэтому длинные паузы между релизами являются уже определенной традицией для Rockstar. Для фанатов серии это стало лишним поводом для шуток, в которых чувствуется разочарование.
- Похоже на то, что GTA 7 выйдет раньше GTA 6.
- Как всегда.
- Второе пришествие произойдет раньше, чем выйдет GTA VI.
- Мне было шесть, когда вышла GTA V. Когда выйдет шестая, мне уже будет 19.
- Вот для этого я просыпался в пятницу?
- Новость о переносе GTA VI мы получили раньше, чем саму GTA VI.
Несмотря на перенос, в Take-Two уверены в финансовом успехе игры. Ожидается, что GTA VI станет ключевым источником прибыли в 2026-2027 финансовых годах компании.
Фото: скриншот из трейлера