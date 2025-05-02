Вихід GTA VI знову відклали: нова дата релізу

Реліз однієї з найочікуваніших ігор останніх років – Grand Theft Auto VI – офіційно перенесли. Про це повідомила студія Rockstar Games, яка відповідає за розробку серії GTA.

GTA 6: коли вийде нова частина

Розробники пояснили, що їм потрібно більше часу для доопрацювання, щоб виправдати високі очікування фанатів.

– Ми щиро перепрошуємо, що дата виходу змістилася. Як і з кожною попередньою грою, наша мета – перевершити ваші очікування, і GTA VI не стане винятком, – йдеться у заяві Rockstar.

Замість запланованого виходу у 2025 році, гра побачить світ 26 травня 2026 року.

Зараз дивляться

Видавець гри Take-Two Interactive підтвердив нову дату релізу і наголосив, що повністю підтримує рішення студії дати розробникам більше часу на доопрацювання. За словами гендиректора компанії Take-Two Страуса Зелніка, GTA VI обіцяє стати “революційним блокбастером, що перевершить очікування аудиторії”.

GTA 6: що відомо про гру

Хоча офіційних подробиць небагато, підтверджено, що дія GTA VI розгортатиметься у вигаданій версії Маямі – Vice City, знайомій фанатам попередніх частин франшизи.

Попередня гра GTA V вийшла ще у 2013 році, а GTA IV – у 2008-му, тож довгі паузи між релізами є вже певною традицією для Rockstar. Для фанатів серії це стало зайвим приводом для жартів, у яких відчувається розчарування.

Скидається на те, що GTA 7 вийде раніше за GTA 6.

Як завжди.

Друге пришестя станеться раніше, ніж вийде GTA VI.

Мені було шість, коли вийшла GTA V. Коли вийде шоста, мені вже буде 19.

Оце для цього я прокидався у пʼятницю?

Новину про перенесення GTA VI ми отримали раніше, ніж саму GTA VI.

Попри перенесення, в Take-Two впевнені у фінансовому успіху гри. Очікується, що GTA VI стане ключовим джерелом прибутку у 2026-2027 фінансових роках компанії.

Фото: скриншот з трейлера

Джерело : The Hollywood Reporter

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