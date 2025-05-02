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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Вихід GTA VI знову відклали: нова дата релізу

вихід GTA VI відкладено

Реліз однієї з найочікуваніших ігор останніх років – Grand Theft Auto VI – офіційно перенесли. Про це повідомила студія Rockstar Games, яка відповідає за розробку серії GTA.

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Розробники пояснили, що їм потрібно більше часу для доопрацювання, щоб виправдати високі очікування фанатів.

– Ми щиро перепрошуємо, що дата виходу змістилася. Як і з кожною попередньою грою, наша мета – перевершити ваші очікування, і GTA VI не стане винятком, – йдеться у заяві Rockstar.

Замість запланованого виходу у 2025 році, гра побачить світ 26 травня 2026 року.

Зараз дивляться

Видавець гри Take-Two Interactive підтвердив нову дату релізу і наголосив, що повністю підтримує рішення студії дати розробникам більше часу на доопрацювання. За словами гендиректора компанії Take-Two Страуса Зелніка, GTA VI обіцяє стати “революційним блокбастером, що перевершить очікування аудиторії”.

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Хоча офіційних подробиць небагато, підтверджено, що дія GTA VI розгортатиметься у вигаданій версії Маямі – Vice City, знайомій фанатам попередніх частин франшизи.

Попередня гра GTA V вийшла ще у 2013 році, а GTA IV – у 2008-му, тож довгі паузи між релізами є вже певною традицією для Rockstar. Для фанатів серії це стало зайвим приводом для жартів, у яких відчувається розчарування.

  • Скидається на те, що GTA 7 вийде раніше за GTA 6.
  • Як завжди.
  • Друге пришестя станеться раніше, ніж вийде GTA VI.
  • Мені було шість, коли вийшла GTA V. Коли вийде шоста, мені вже буде 19.
  • Оце для цього я прокидався у пʼятницю?
  • Новину про перенесення GTA VI ми отримали раніше, ніж саму GTA VI.

Попри перенесення, в Take-Two впевнені у фінансовому успіху гри. Очікується, що GTA VI стане ключовим джерелом прибутку у 2026-2027 фінансових роках компанії.

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Фото: скриншот з трейлера

Джерело: The Hollywood Reporter
GTA, Відеоігри
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