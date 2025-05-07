Сколько заработали на GTA V: история одной из самых прибыльных игр

Пока фанаты по всему миру готовятся к релизу игры Grand Theft Auto VI, который перенесен на 26 мая 2026 года, интерес к предыдущей части франшизы не угасает.

И пока игроки считают дни до выхода самой дорогой игры в истории, стоит вспомнить, сколько заработали на GTA 5, и почему эта игра до сих пор считается одним из самых успешных продуктов в области развлечений.

GTA 5 — сколько денег заработала игра с 2013 года

С момента выхода в 2013 году Grand Theft Auto V стала настоящим культурным и коммерческим феноменом. По данным Statista, по состоянию на ноябрь 2024 года было продано более 200 млн копий GTA 5 по всему миру.

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Это делает ее второй по объемам продаж видеоигрой в истории, уступая лишь Minecraft.

По официальным финансовым отчетам, GTA 5 заработала $8,6 млрд. Учитывая то, сколько денег заработали на GTA 5, не возникает сомнений — это один из самых успешных развлекательных продуктов за всю историю.

Сколько ушло денег на разработку GTA 5

Разработка игры, по оценкам аналитиков, стоила около $265 млн. Это включало как расходы на саму разработку, так и на маркетинг. Впрочем, GTA 5 быстро окупила себя — менее чем за три дня после релиза прибыль превысила $1 млрд.

В последующие годы игра продолжала стабильно приносить прибыль из-за мультиплатформенного выпуска, онлайн-режима (GTA Online) и активного сообщества модеров.

GTA 5 сегодня: миллионы игроков и стабильные доходы

Несмотря на то, что игра вышла еще в 2013 году, она до сих пор сохраняет популярность. К тому же Steam в апреле 2025 года была доступна обновленная версия игры — Grand Theft Auto V Enhanced. а данным Steam Charts, среднее количество одновременных игроков этой версии в течение месяца составляло около 45,5 тыс.

К тому же GTA 5 некоторое время была доступна в подписке Xbox Game Pass, что также добавило Rockstar миллионы долларов прибыли.

Бюджет долгожданной GTA VI, по оценкам СМИ, превышает $2 млрд, что уже делает ее самой дорогой игрой в истории. Впрочем, аналитики уверены, проект быстро вернет расходы, ведь предыдущий успех франшизы создал устойчивую аудиторию фанатов, которые наконец увидели новый трейлер GTA 6.

Фото: скриншот из трейлера

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