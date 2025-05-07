Скільки заробили на GTA V: історія однієї з найбільш прибуткових ігор

Поки фанати по всьому світу готуються до релізу гри Grand Theft Auto VI, який перенесено на 26 травня 2026 року, інтерес до попередньої частини франшизи не згасає.

Скільки заробили на GTA 5 і чому ця гра досі вважається одним із найуспішніших продуктів у галузі розваг — у матеріалі.

GTA 5 – скільки грошей заробила гра з 2013 року

З моменту виходу у 2013 році Grand Theft Auto V стала справжнім культурним і комерційним феноменом. За даними Statista, станом на листопад 2024 року було продано понад 200 млн копій GTA 5 по всьому світу.

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Це робить її другою за обсягами продажу відеогрою в історії. Поступається вона лише Minecraft.

За офіційними фінансовими звітами, дохід від GTA 5 сягнув $8,6 млрд. Враховуючи те, скільки грошей заробили на GTA 5, не виникає сумнівів – це один із найуспішніших розважальних продуктів за всю історію.

Скільки пішло грошей на розробку GTA 5

Розробка гри, за оцінками аналітиків, коштувала близько $265 млн. Це як витрати на саму розробку, так і на маркетинг. Втім, GTA 5 швидко окупила себе – менш ніж за три дні після релізу прибуток перевищив $1 млрд.

В подальші роки гра продовжувала стабільно приносити прибуток через мультиплатформений випуск, онлайн-режим (GTA Online) та активну спільноту модерів.

GTA 5 сьогодні: мільйони гравців і стабільні прибутки

Попри те, що гра вийшла ще у 2013 році, вона й досі зберігає популярність. До того ж у Steam у квітні 2025 року була доступна оновлена версія – Grand Theft Auto V Enhanced. За даними Steam Charts, середня кількість одночасних гравців цієї версії протягом місяця становила близько 45,5 тис.

До того ж GTA 5 певний час була доступна у підписці Xbox Game Pass, що також додало Rockstar мільйони доларів прибутку.

Бюджет довгоочікуваної GTA VI, за оцінками ЗМІ, перевищує $2 млрд, що вже робить її найдорожчою грою в історії. Втім, аналітики впевнені, проєкт швидко поверне витрати, адже попередній успіх франшизи створив стійку аудиторію фанатів, які нарешті побачили новий трейлер GTA 6.

Фото: скриншот з трейлера

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