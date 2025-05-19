В работе ChatGPT произошел сбой: пользователи жалуются на проблемы с чат-ботом

В понедельник, 19 мая, произошел сбой в работе чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT американской компании OpenAI.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-системы мониторинга сбоев Downdetector.

Сбой в работе ChatGPT — что известно

На некорректную работу ChatGPT пользователи начали массово жаловаться около 15:00. В 16:12 Downdetector зафиксировал 652 отчета о проблемах с чат-ботом.

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Большинство пользователей (89%) сообщают о проблемах с работой ChatGPT, еще у 7% людей возникли трудности при попытке войти в аккаунт, а 4% заявили о сбоях в работе приложения чат-бота.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из Соединенных Штатов Америки. Что стало причиной сбоя в ChatGPT — неизвестно, в компании Open AI пока не комментировали ситуацию.

Ранее мы рассказывали, что в ChatGPT появятся кнопки для покупок. Пользователи смогут искать товары через чат-бот и переходить на сайты магазинов для того, чтобы приобрести товар.