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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

У роботі ChatGPT стався збій: користувачі скаржаться на проблеми із чат-ботом

ChatGPT - вплив російської пропаганди
Фото: Pexels

У понеділок, 19 травня, стався збій у роботі чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT американської компанії OpenAI.

Про це свідчать дані онлайн-системи моніторингу збоїв Downdetector.

Збій у роботі ChatGPT – що відомо

На некоректну роботу ChatGPT користувачі почали масово скаржитися близько 15:00. О 16:12 Downdetector зафіксував 652 звіти про проблеми із чат-ботом.

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Збій у роботі ChatGPT

Фото: Downdetector

Більшість користувачів (89%) повідомляють про проблеми із роботою ChatGPT, ще у 7% людей виникли труднощі під час спроби увійти в акаунт, а 4% заявили про збої у роботі застосунку чат-бота.

Найбільше скарг надійшло від користувачів зі Сполучених Штатів Америки. Що стало причиною збою у ChatGPT – наразі невідомо, у компанії Open AI поки не коментували ситуацію.

Раніше ми розповідали, що у ChatGPT з’являться кнопки для покупок. Користувачі зможуть шукати товари через чат-бот і переходити на сайти магазинів для того, щоб придбати товар.

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