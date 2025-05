SpaceX здійснила дев’ятий запуск Starship: політ завершився вибухом

Компанія SpaceX американського мільярдера здійснила дев’ятий випробувальний запуск ракети Starship, який завершився вибухом.

Ракета-носій стартувала з космодрому Starbase у штаті Техас 27 травня о 02:37 за київським часом. Приблизно через півгодини після запуску контроль над другим ступенем Starship було втрачено.

Ракета неконтрольовано увійшла в атмосферу, після чого, ймовірно, загорілася і зруйнувалася над Індійським океаном. За даними компанії SpaceX, причиною інциденту міг стати витік палива.

