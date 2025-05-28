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3 хв.

SpaceX здійснила дев’ятий запуск Starship: політ завершився вибухом

SpaceX здійснила дев'ятий запуск Starship
Фото: SpaceX

Компанія SpaceX американського мільярдера здійснила дев’ятий випробувальний запуск ракети Starship, який завершився вибухом.

Дев’ятий політ Starship компанії SpaceX провалився

Ракета-носій стартувала з космодрому Starbase у штаті Техас 27 травня о 02:37 за київським часом. Приблизно через півгодини після запуску контроль над другим ступенем Starship було втрачено.

Ракета неконтрольовано увійшла в атмосферу, після чого, ймовірно, загорілася і зруйнувалася над Індійським океаном. За даними компанії SpaceX, причиною інциденту міг стати витік палива.

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– Starship дійшов до запланованого вимкнення двигунів, що є значним покращенням, порівнюючи з минулим польотом. Витоки спричинили втрату тиску в головному баку під час приземлення та входу в атмосферу. Багато хороших даних для аналізу, – написав гендиректор SpaceX Ілон Маск після польоту.

На сьогоднішній день Starship є найбільшою і найпотужнішою космічною ракетою. SpaceX має на меті зробити її ракетою багаторазового використання, що дасть змогу зекономити на космічних польотах. Ілон Маск розраховує, що вже у 2026 році Starship зможе вирушити на Марс.

Із попередніх восьми тестових запусків Starship чотири завершилися невдачами. Зокрема, у березні ракета вибухнула над Карибським морем.

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Джерело: SpaceX
SpaceX, Ілон Маск
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