Після перерви в 41 рік: Індія знову відправила людину в космос

Індія вперше за 41 рік відправила людину в космічний політ. З центру Кеннеді у США стартувала міжнародна місія Ax-4, до складу якої увійшов військовий пілот Шубханшу Шукла.

Він став другим індійським астронавтом та першим, хто відвідає Міжнародну космічну станцію.

Індія відправила в космос свого другого астронавта

39-річний Шукла пілотує корабель Crew Dragon, який вивела на орбіту ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Його участь профінансувала Індія. За даними ЗМІ, підготовка й місце в екіпажі коштували державі близько 5 млрд рупій ($59 млн доларів).

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В складі екіпажу на орбіту вирушили командирка місії Пеґґі Вітсон з США, а також представники Польщі й Угорщини – Славош Ужнанський-Вішневський і Тібор Капу. Стикування з МКС очікується приблизно через добу.

Скільки триватиме місія Ax-4

Політ організувала приватна компанія Axiom Space у партнерстві з NASA, ISRO, ESA та SpaceX. Місія триватиме два тижні. Екіпаж проведе на станції 60 наукових експериментів.

Індійський астронавт, зокрема, досліджуватиме вплив мікрогравітації на насіння шести сільськогосподарських культур, вирощуватиме мікроводорості, перевірятиме стійкість тихоходок, а також вивчатиме м’язову атрофію та вплив цифрових екранів у невагомості.

Також Шукла має провести включення зі школярами та, ймовірно, поспілкуватися з прем’єр-міністром Нарендрою Моді, який вже назвав астронавта “носієм мрій 1,4 млрд індійців”.

Досвід Ax-4 стане фундаментом для першого національного польоту 2027 року, планів збудувати власну орбітальну станцію до 2035-го та відправити представника Індії на Місяць у 2040 році.

Джерело : BBC

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