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OpenAI использует ШИ-чипы Google для работы ChatGPT

ШІ Штучний інтелект
Фото: Pixabay

OpenAI начала арендовать искусственный интеллект-чипы Google для работы ChatGPT и других своих продуктов.

Об этом сообщает Reuters.

OpenAI арендует AI-чипы Google для ChatGPT: что известно

Известно, что OpenAI остается одним из крупнейших покупателей чипов Nvidia, использующих для обучения своих моделей и выполнения вычислений для инференции – процесса, когда искусственный интеллект применяет приобретенные знания для прогнозов и принятия решений на основе новых данных.

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Компания не намерена полностью отказываться от решений Nvidia, однако стремится расширить свою базу чипов для работы ChatGPT. OpenAI планирует частично перенести вычислительные процессы своих продуктов на облачную платформу Google Cloud, чтобы снизить зависимость от Microsoft и ее дата-центров.

Добавив в свою инфраструктуру Google Cloud, OpenAI сможет обеспечить растущие потребности в мощностях для своих сервисов. Для Google это сотрудничество также выгодно – компания впервые предоставляет свои AI-чипы стороннему пользователю, ведь раньше они использовались исключительно для внутренних продуктов Google.

Напомним, OpenAI заключила соглашение с Google для использования его облачных мощностей. Это стало неожиданным шагом, ведь компании конкурируют в сфере искусственного интеллекта.

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