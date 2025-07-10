OpenAI готується до запуску власного браузера, що кине виклик Google Chrome

Компанія OpenAI найближчими тижнями представить новий веббраузер із вбудованим штучним інтелектом, який має стати конкурентом Google Chrome. Про це повідомили три джерела, знайомі з планами компанії.

OpenAI кине виклик Google Chrome

Браузер OpenAI працюватиме на основі Chromium – відкритого коду, який використовує і сам Chrome. Він буде інтегрований з інтерфейсом, схожим на ChatGPT, і зможе залишати частину взаємодії користувача всередині чатового вікна, без переходу на інші сайти. Це дасть змогу виконувати дії від імені користувача, наприклад бронювати столики чи заповнювати форми просто на сайтах.

Метою запуску браузера є глибша інтеграція сервісів OpenAI у щоденне особисте та робоче життя користувачів. Якщо новий браузер отримає підтримку хоча б частини з 500 млн тижневих користувачів ChatGPT, це може вдарити по бізнес-моделі Google, яка значною мірою залежить від реклами. Chrome забезпечує Google доступ до даних користувачів і спрямовує трафік у пошукову систему за замовчуванням.

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Конкуренція між OpenAI та Google

OpenAI активно розвиває ChatGPT і нещодавно оголосила про купівлю стартапу io за $6,5 млрд – виробника ШІ-пристроїв, заснованого колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом.

Новий браузер також надасть компанії більший контроль над збором даних. Замість створення розширення для інших браузерів, OpenAI вирішила розробити повноцінну власну платформу. Це дасть змогу краще інтегрувати фірмові ШІ-продукти, зокрема агента Operator.

Втім, конкурент у компанії теж серйозний. Chrome наразі утримує понад дві третини глобального ринку браузерів і має понад 3 млрд користувачів. Safari від Apple посідає друге місце з часткою 16%.

Раніше в OpenAI заявили, що зацікавлені у придбанні Chrome, якщо Google буде змушена його продати через антимонопольну справу. Наразі Google не виставляла Chrome на продаж і планує оскаржити рішення суду щодо монополії в пошуку.

Джерело : Reuters

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