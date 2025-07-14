Роумінговий безвіз між Україною та ЄС запрацює з 1 січня 2026 року – Шмигаль

На засіданні 14 липня Кабінет міністрів підтримав рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття ринку роумінгу.

Про це йдеться на сайті уряду.

Україна приєднається до зони роумінгу ЄС з січня 2026 року

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це один із ключових етапів у процесі приєднання України до політики Roam like at Home, яка дозволяє громадянам ЄС користуватися мобільним зв’язком у країнах Європейського Союзу без додаткових платежів.

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– Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу, – наголосив Шмигаль під час урядового засідання.

Очікується, що вже з 1 січня 2026 року українські абоненти зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат. Громадяни Євросоюзу отримають аналогічні умови під час перебування в Україні.

Глава уряду зазначив, що це рішення не лише знизить фінансове навантаження на громадян, а й стане значущим кроком у напрямку європейської інтеграції України.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Європейська комісія додала положення про роумінг до угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У 2024 році Європейська рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Кабінет міністрів забезпечив умови для отримання Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

Передбачалося, що держави-члени ЄС нададуть Україні доступ до своєї роумінгової зони до кінця весни.

У квітні Верховна Рада підтримала законопроєкт №12150, який передбачає приведення українського законодавства у сфері електронних комунікацій у відповідність до норм Європейського Союзу.

У червні президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій (реєстраційний №12150).

Україна надіслала Єврокомісії повідомлення про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони роумінгу ЄС.

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