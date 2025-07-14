Искусственный интеллект поможет вывести операторов дронов с фронта – Федоров

Украина работает над тем, чтобы полностью вывести операторов БПЛА с линии фронта. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров, отметив, что ключевую роль в этом играет искусственный интеллект.

Развитие БПЛА в Украине

По словам Федорова, будущее ведения боевых действий – это дистанционное управление и автономные дроны, которые сами наводятся на цель и не требуют присутствия человека вблизи боевой зоны.

– Нам нужно убирать операторов БПЛА с поля боя. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны. Далее – вообще полная автономность дрона. Но это вопрос, возможно, лет, – отметил Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

Министр цифровой трансформации пояснил, что одним из главных рисков остается прицельная охота российских подразделений на украинских операторов. В частности, Россия уже создала подразделение Рубикон, которое занимается именно такой деятельностью. Именно поэтому Украина стремится к максимальной дистанционности и автономности в управлении дронами.

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По словам Федорова, элементы искусственного интеллекта уже применяются на поле боя – для дешифровки снимков, наведения целей, обработки трансляций в реальном времени, а также для донаведения FPV-дронов даже в условиях действия РЭБ.

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров обсудили усиление производства дронов и оборонные реформы. Глава государства поручил контрактировать все доступные БПЛА для нужд ВСУ.

Фото: Михаил Федоров

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