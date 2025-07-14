Штучний інтелект допоможе вивести операторів дронів з фронту – Федоров

Україна працює над тим, щоб повністю вивести операторів БПЛА з лінії фронту. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій Михайло Федоров, наголосивши, що ключову роль у цьому відіграє штучний інтелект.

Розвиток БПЛА в Україні

За словами Федорова, майбутнє ведення бойових дій – це дистанційне керування та автономні дрони, які самі наводяться на ціль та не потребують присутності людини поблизу бойової зони.

– Нам потрібно прибирати операторів БПЛА з поля бою. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни. Далі – взагалі повна автономність дрона. Але це питання, можливо, років, – зазначив Михайло Федоров в інтервʼю РБК-Україна.

Міністр цифрової трансформації пояснив, що одним із головних ризиків залишається прицільне полювання російських підрозділів на українських операторів. Зокрема, Росія вже створила підрозділ Рубікон, який займається саме такою діяльністю. Саме тому Україна прагне до максимальної дистанційності та автономності в управлінні дронами.

Зараз дивляться

За словами Федорова, елементи штучного інтелекту вже застосовуються на полі бою – для дешифрування знімків, наведення цілей, обробки трансляцій у реальному часі, а також для донаведення FPV-дронів навіть в умовах дії РЕБів.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Рустем Умєров обговорили посилення виробництва дронів і оборонні реформи. Глава держави доручив контрактувати всі доступні БПЛА для потреб ЗСУ.

Фото: Михайло Федоров

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.