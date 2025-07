Мощная вспышка на Солнце образовала “огненный каньон” длиной в 400 тыс. км

На северо-восточном краю Солнца произошла колоссальная вспышка – гигантский филамент вырвался с поверхности светила, вызвав выброс корональной массы в космос и образовав раскаленный каньон плазмы.

На Солнце образовался “огненный каньон”

По данным NASA, взрыв привел к формированию горящей борозды длиной около 400 тыс. км. Это примерно соответствует расстоянию от Земли до Луны.

Стены этой временной структуры достигли высоты не менее 20 тыс. км. Событие зафиксировала Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO), опубликовав впечатляющее видео распада филамента и потоков солнечной материи, бурливших в верхних слоях атмосферы звезды.

A stunning prominence erupted from the Sun’s southwest limb. pic.twitter.com/iHORHq0mY0

— Edward.Vijayakumar (@edwanx) July 15, 2025

Почему на Солнце возникают “каньоны”

Подобные “каньоны” возникают, когда магнитные линии Солнца резко разрываются и меняют свою конфигурацию, оставляя за собой след раскаленной плазмы, объясняют в NASA.

Филаменты — это длинные ленты плотной и относительно холодной солнечной плазмы, которые удерживаются над поверхностью светила благодаря магнитным полям. Когда такие образования разрушаются, в космос выбрасывается корональная масса — плотные потоки плазмы и магнитного поля. В отдельных случаях такие выбросы вызывают магнитные бури на Земле.

Впрочем, на этот раз Земля не попадет под удар. Снимки с аппаратов SOHO и GOES-19 свидетельствуют, что масса движется в направлении, противоположном нашей планете.

Большая плазменная нить на северо-востоке Солнца наконец поднялась, оставив за собой довольно большой шрам в атмосфере Солнца. КВМ удаляется от Земли. pic.twitter.com/PrQ1bD7VBn

The large plasma filament in the Sun’s northeast has finally lifted leaving quite a scar behind in the Sun’s atmosphere. The CME is heading away from Earth. pic.twitter.com/PrQ1bD7VBn

— Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) July 15, 2025

Исследователь северных сияний Винсент Ледвина подтвердил, что фронт выброса постепенно расширяется, но «движется медленно и не представляет угрозы».

Источник : Space

