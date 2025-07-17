Потужний спалах на Сонці утворив “вогняний каньйон” довжиною у 400 тис. км

На північно-східному краю Сонця стався колосальний спалах – гігантський філамент вирвався з поверхні світила, спричинивши викид корональної маси у космос та утворивши розпечений каньйон плазми.

На Сонці утворився “вогняний каньйон”

За даними NASA, вибух призвів до формування палаючої борозни довжиною близько 400 тис. км. Це приблизно відповідає відстані від Землі до Місяця.

Стіни цієї тимчасової структури сягнули щонайменше 20 тис. км заввишки. Подію зафіксувала Обсерваторія сонячної динаміки NASA (SDO), опублікувавши вражаюче відео розпаду філамента та потоків сонячної речовини, що вирували у верхніх шарах атмосфери зорі.

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A stunning prominence erupted from the Sun’s southwest limb. pic.twitter.com/iHORHq0mY0 — Edward.Vijayakumar (@edwanx) July 15, 2025

Чому на Сонці виникають “каньйони”

Подібні “каньйони” виникають, коли магнітні лінії Сонця різко розриваються і змінюють свою конфігурацію, залишаючи за собою слід розпеченої плазми, пояснюють у NASA.

Філаменти – це довгі стрічки щільної й відносно холодної сонячної плазми, які утримуються над поверхнею світила завдяки магнітним полям. Коли такі утворення руйнуються, у космос викидається корональна маса – щільні потоки плазми та магнітного поля. В окремих випадках такі викиди викликають магнітні бурі на Землі.

Втім, цього разу Земля не потрапить під удар. Знімки з апаратів SOHO і GOES-19 свідчать, що маса рухається в напрямку, протилежному до нашої планети.

The large plasma filament in the Sun’s northeast has finally lifted leaving quite a scar behind in the Sun’s atmosphere. The CME is heading away from Earth. pic.twitter.com/PrQ1bD7VBn — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) July 15, 2025

Дослідник північних сяйв Вінсент Ледвіна підтвердив, що фронт викиду поступово розширюється, але “рухається повільно і не становить загрози”.

Джерело : Space

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