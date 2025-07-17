Смартфоны, часы, наушники и не только: что готовят для Made by Google 2025
Компания Google объявила дату ежегодной презентации Made by Google. Это фирменное событие корпорации, на котором техногигант представляет новые устройства собственного производства.
Made by Google 2025 – дата проведения презентации
Мероприятие запланировано на конец этого лета. Оно состоится 20 августа в Нью-Йорке. Начало трансляции запланировано на 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву).
Следить за презентацией в прямом эфире можно будет на YouTube.
Первое мероприятие в этом формате состоялось в 2016 году – тогда впервые был представлен смартфон Pixel первого поколения. С тех пор презентацию проводили ежегодно осенью, однако в этот раз ее впервые перенесли на август.
Made by Google 2025 – что представят
В компании пообещали показать “последнее из мира телефонов Pixel, часов, наушников и прочего”. Основное же внимание сосредоточат на линейке смартфонов Pixel 10.
Ожидается, что Google представит несколько моделей:
- Pixel 10 – базовая модель с тремя камерами вместо двух;
- Pixel 10 Pro – обновленный флагман;
- Pixel 10 Pro XL – увеличенная версия Pro;
- Pixel 10 Pro Fold – складной смартфон, который, по предварительным данным, будет полностью пыленепроницаемым.
Также Google, вероятно, покажет новый Pixel Watch 4, который получит увеличенный аккумулятор и более толстый корпус. Что касается наушников Pixel Buds, сообщается о возможном появлении бюджетной модели Pixel Buds 2a.