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Смартфони, годинники, навушники і не тільки: що готують для Made by Google 2025

Google
Фото: Unsplash

Компанія Google оголосила дату щорічної презентації Made by Google. Це фірмова подія корпорації, на якій техногігант презентує нові пристрої власного виробництва.

Made by Google 2025 – дата проведення презентації

Захід заплановано на кінець цього літа. Він відбудеться 20 серпня у Нью-Йорку. Початок трансляції заплановано на 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом).

Стежити за презентацією наживо можна буде на YouTube.

Зараз дивляться

Перший захід у цьому форматі відбувся у 2016 році – тоді вперше було представлено смартфон Pixel першого покоління. З того часу презентацію проводили щороку восени, однак цього разу її вперше перенесли на серпень.

Made by Google 2025 – що представлять

В компанії пообіцяли показати “останнє зі світу телефонів Pixel, годинників, навушників та іншого”. Основну ж увагу зосередять на лінійці смартфонів Pixel 10.

Очікується, що Google представить кілька моделей:

  • Pixel 10 – базова модель з трьома камерами замість двох;
  • Pixel 10 Pro – оновлений флагман;
  • Pixel 10 Pro XL – збільшена версія Pro;
  • Pixel 10 Pro Fold – складаний смартфон, який, за попередніми даними, буде повністю пилонепроникним.

Також Google, ймовірно, покаже новий Pixel Watch 4, що отримає збільшений акумулятор і товстіший корпус. Щодо навушників Pixel Buds, повідомляється про можливу появу бюджетної моделі Pixel Buds 2a.

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Джерело: The Verge

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