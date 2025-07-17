Смартфони, годинники, навушники і не тільки: що готують для Made by Google 2025
Компанія Google оголосила дату щорічної презентації Made by Google. Це фірмова подія корпорації, на якій техногігант презентує нові пристрої власного виробництва.
Made by Google 2025 – дата проведення презентації
Захід заплановано на кінець цього літа. Він відбудеться 20 серпня у Нью-Йорку. Початок трансляції заплановано на 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом).
Стежити за презентацією наживо можна буде на YouTube.
Перший захід у цьому форматі відбувся у 2016 році – тоді вперше було представлено смартфон Pixel першого покоління. З того часу презентацію проводили щороку восени, однак цього разу її вперше перенесли на серпень.
Made by Google 2025 – що представлять
В компанії пообіцяли показати “останнє зі світу телефонів Pixel, годинників, навушників та іншого”. Основну ж увагу зосередять на лінійці смартфонів Pixel 10.
Очікується, що Google представить кілька моделей:
- Pixel 10 – базова модель з трьома камерами замість двох;
- Pixel 10 Pro – оновлений флагман;
- Pixel 10 Pro XL – збільшена версія Pro;
- Pixel 10 Pro Fold – складаний смартфон, який, за попередніми даними, буде повністю пилонепроникним.
Також Google, ймовірно, покаже новий Pixel Watch 4, що отримає збільшений акумулятор і товстіший корпус. Щодо навушників Pixel Buds, повідомляється про можливу появу бюджетної моделі Pixel Buds 2a.