YouTube видалив тисячі пропагандистських каналів з Росії та Китаю

Google видалив майже 11 тис. акаунтів у YouTube, включно з каналами, рекламними обліковками та блогами, що були частиною пропагандистських кампаній Китаю, Росії, а також ще кількох країн. Це статистика за травень-червень 2025 року.

З YouTube видалили канали пропаганди

Найбільше – понад 7,7 тис. каналів – стосувалися Китаю. Вони публікували контент китайською та англійською мовами, підтримували китайську владу, Сі Цзіньпіна та коментували зовнішню політику США.

Понад 2 тис. акаунтів були пов’язані з Росією. Їхні матеріали просували російські наративи, критикували Україну, НАТО і Захід.

Зараз дивляться

У травні Google також заблокував 20 YouTube-каналів, чотири рекламні акаунти та один блог, пов’язані з кремлівським медіа RT.

За даними слідства, воно платило відомим консервативним інфлюенсерам у США за поширення потрібного контенту перед виборами 2024 року. Йдеться, зокрема, про Тіма Пула, Дейва Рубіна і Бенні Джонсона – всіх трьох пов’язують із підтримкою Дональда Трампа.

Які країни також ширять пропаганду

Окрім Китаю і Росії, Google виявив пропагандистські кампанії з Азербайджану, Ірану, Туреччини, Ізраїлю, Румунії та Гани. Вони були спрямовані проти політичних опонентів і зачіпали актуальні конфлікти – наприклад, війну між Ізраїлем і Палестиною.

У YouTube кажуть, що це регулярна робота, яка триває постійно. У першому кварталі 2025 року Google уже прибрав понад 23 тис. підозрілих акаунтів.

До слова, відучора на платформі почали діяти нові заходи безпеки для неповнолітніх користувачів. YouTube підвищив вікові обмеження для прямих ефірів, тому стримити відтепер зможуть лише юзери віком від 16 років.

Джерело : CNBC

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