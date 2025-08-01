OpenAI строит в Норвегии первый европейский дата-центр с искусственным интеллектом

Компания OpenAI запускает новый масштабный проект Stargate Norway – первый в Европе дата-центр, специально созданный для работы с искусственным интеллектом.

Этот объект станет частью глобальной программы OpenAI for Countries, которая помогает развивать инфраструктуру для широкого внедрения ИИ в разных странах мира.

Где будет работать Stargate Norway

Дата-центр построят в городе Нарвик на севере Норвегии, сообщили в OpenAI. Место выбрали не случайно: здесь дешевая электроэнергия, чистое гидроэлектрическое питание, прохладный климат и развитая промышленная база.

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Станция будет работать исключительно на возобновляемой энергии, а для охлаждения будет использоваться современная жидкостная система, которая снижает затраты и повышает эффективность.

Избыточное тепло будет передаваться другим предприятиям – это позволит поддерживать экологически чистое производство в регионе.

Ожидается, что сначала дата-центр получит 230 мегаватт мощности, а впоследствии ее увеличат еще на 290 мегаватт. До конца 2026 года здесь планируют установить 100 тысяч видеокарт NVIDIA, с возможностью дальнейшего роста.

Объект спроектирует и построит компания Nscale, специализирующаяся на инфраструктуре для ИИ в Европе и Северной Америке. Совладельцем станет норвежский промышленный холдинг Aker со 100-летней историей в энергетике. Компании создадут совместное предприятие, которое будет владеть дата-центром.

Зачем это Норвегии

Stargate Norway поможет развивать местную ИИ-экосистему. Стартапы, ученые и разработчики из Норвегии получат приоритетный доступ к новым вычислительным мощностям. Избыточные ресурсы также будут доступны для пользователей из Великобритании, стран Северной Европы и других регионов.

Сейчас ChatGPT активно используют миллионы людей и компаний по всей Европе. В самой Норвегии количество пользователей выросло в четыре раза за последний год, и подавляющее большинство из них — молодежь до 35 лет. Речь идет о тысячах местных разработчиков, которые уже активно работают с искусственным интеллектом.

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