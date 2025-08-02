Йдеться про ChatGPT і Gemini: у ЄС тепер нові вимоги до прозорості ШІ

У Європейському Союзі набули чинності нові вимоги щодо прозорості штучного інтелекту (ШІ) загального призначення. Це сталося у суботу, 2 серпня.

Йдеться про такі чатботи, як ChatGPT і Gemini, що можуть використовуватися для генерації тексту, зображень і програмування.

У ЄС набули чинності вимоги до прозорості ШІ

Згідно з новими вимогами, розробники ШІ мають розкривати принципи роботи своїх моделей, а також надавати дані, які використовувалися для їхнього навчання.

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Для найбільш просунутих моделей, що вважаються потенційними джерелами ризиків для суспільства, обов’язкове документування всіх заходів безпеки.

Ці нововведення спрямовані на забезпечення захисту інтелектуальної власності, включно з авторськими правами творців і правовласників контенту.

Фізичні особи зможуть подавати до суду на ШІ за порушення вже з 2 серпня цього року.

Водночас європейський орган з нагляду за ШІ (European AI Office) почне перевірку нових моделей із серпня 2026 року, а тих, що були випущені до 2 серпня 2025-го, – з серпня 2027 року.

За оцінками експертів, сума можливих штрафів у разі порушень може сягнути $17,1 млн, що становить 3% від річного обсягу ринку послуг у сфері ШІ-послуг.

Джерело : Deutsche Welle

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