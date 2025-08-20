Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
- 54 студента из Бостона приняли участие в эксперименте.
- Часть участников исследования пользовалась ChatGPT во время теста.
- Угрожает ли ChatGPT работе мозга – мнения экспертов.
Массачусетский технологический институт провел эксперимент с 54 студентами из Бостона, чтобы выяснить, как использование ChatGPT влияет на мышление.
Студентов разделили на три группы: одна писала эссе самостоятельно, вторая — с помощью Google, третья — с ChatGPT. Во время работы исследователи измеряли активность мозга, пишет TNW.
Результаты исследования
Самый высокий уровень нейронных связей зафиксировали у тех, кто работал без помощи технологий. Самый низкий — у пользователей ChatGPT, которые фактически писали “на автопилоте”.
Когда группы поменялись ролями, студенты, впервые воспользовавшиеся ботом, улучшили свои работы, а ChatGPT-группа без него с трудом воспроизводила предыдущие тексты. Преподаватели отметили, что в работах с ИИ не хватало оригинальности и “души”.
Угроза для разума — правда или нет
Авторы эксперимента сразу обратились к СМИ, предостерегая от использования громких выражений в заголовках и упрощенных выводов.
Они объяснили, что речь идет не о деградации мозга, а о риске уменьшения умственных усилий в случае чрезмерной зависимости от ИИ. Исследователи подчеркнули, что их эксперимент был небольшим и простым, поэтому делать окончательные выводы рано.
По мнению специалистов из Свободного университета Амстердама, наибольшая угроза заключается в потере критического мышления, когда пользователи безоговорочно доверяют ответам моделей. Иногда это оборачивается крайне негативными последствиями.
Недавно в США госпитализировали 60-летнего мужчину после того, как он воспользовался советом ChatGPT по исключению хлорида натрия (обычной поваренной соли) из рациона.