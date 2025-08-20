Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
- 54 студенти з Бостона взяли участь в експерименті.
- Частина з учасників дослідження користувалася ChatGPT під час тесту.
- Чи загрожує ChatGPT роботі мозку – думки експертів.
Массачусетський технологічний інститут провів експеримент із 54 студентами з Бостона, щоб з’ясувати, як використання ChatGPT впливає на мислення.
Студентів поділили на три групи: одна писала есе самостійно, друга – із допомогою з Google, третя — з ChatGPT. Під час роботи дослідники вимірювали активність мозку, пише TNW.
Результати дослідження
Найвищий рівень нейронних зв’язків зафіксували у тих, хто працював без допомоги технологій. Найнижчий — у користувачів ChatGPT, які фактично писали “на автопілоті”.
Коли групи помінялися ролями, студенти, що вперше скористалися ботом, покращили свої роботи, а ChatGPT-група без нього насилу відтворювала попередні тексти. Викладачі зазначили, що у роботах з ШІ бракувало оригінальності та “душі”.
Загроза для розуму – правда чи ні
Автори експерименту одразу звернулися до медіа, застерігши від використання гучних висловів у заголовках та спрощених висновків.
Вони пояснили, що йдеться не про деградацію мозку, а про ризик зменшення розумових зусиль у разі надмірної залежності від ШІ. Дослідники наголосили, що їхній експеримент був невеликим і простим, тому робити остаточні висновки зарано.
На думку фахівців з Вільного університету Амстердама, найбільша загроза полягає у втраті критичного мислення, коли користувачі беззастережно довіряють відповідям моделей. Інколи це обертається вкрай негативними наслідками.
Нещодавно у США госпіталізували 60-річного чоловіка після того, як він скористався порадою ChatGPT щодо виключення хлориду натрію (звичайної повареної солі) з раціону.