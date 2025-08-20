Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження

Головне 54 студенти з Бостона взяли участь в експерименті.

Частина з учасників дослідження користувалася ChatGPT під час тесту.

Чи загрожує ChatGPT роботі мозку – думки експертів.

Массачусетський технологічний інститут провів експеримент із 54 студентами з Бостона, щоб з’ясувати, як використання ChatGPT впливає на мислення.

Студентів поділили на три групи: одна писала есе самостійно, друга – із допомогою з Google, третя — з ChatGPT. Під час роботи дослідники вимірювали активність мозку, пише TNW.

Результати дослідження

Найвищий рівень нейронних зв’язків зафіксували у тих, хто працював без допомоги технологій. Найнижчий — у користувачів ChatGPT, які фактично писали “на автопілоті”.

Зараз дивляться

Коли групи помінялися ролями, студенти, що вперше скористалися ботом, покращили свої роботи, а ChatGPT-група без нього насилу відтворювала попередні тексти. Викладачі зазначили, що у роботах з ШІ бракувало оригінальності та “душі”.

Загроза для розуму – правда чи ні

Автори експерименту одразу звернулися до медіа, застерігши від використання гучних висловів у заголовках та спрощених висновків.

Вони пояснили, що йдеться не про деградацію мозку, а про ризик зменшення розумових зусиль у разі надмірної залежності від ШІ. Дослідники наголосили, що їхній експеримент був невеликим і простим, тому робити остаточні висновки зарано.

На думку фахівців з Вільного університету Амстердама, найбільша загроза полягає у втраті критичного мислення, коли користувачі беззастережно довіряють відповідям моделей. Інколи це обертається вкрай негативними наслідками.

Нещодавно у США госпіталізували 60-річного чоловіка після того, як він скористався порадою ChatGPT щодо виключення хлориду натрію (звичайної повареної солі) з раціону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.