Илон Маск подал в суд на Apple и OpenAI из-за “заговора” против X и Grok

Главное Илон Маск начал судебную борьбу против двух техногигантов в США.

В центре конфликта – искусственный интеллект и мобильные приложения.

Стартап Маска xAI требует прекратить "антиконкурентные действия".

Стартап Илона Маска xAI подал иск в Техасе против компаний Apple и OpenAI, обвинив их в сговоре с целью сохранения доминирования на рынке искусственного интеллекта.

Маск судится с Apple и OpenAI

В начале августа Маск заявил, что планирует судиться с Apple и OpenAI из-за того, что его приложения X и Grok не попали в раздел Must-Have Apps в App Store. Теперь он официально реализовал эту угрозу.

В иске утверждается, что Apple объединилась с OpenAI, чтобы защитить свой монополизм на рынке смартфонов. Примером такого сотрудничества названа интеграция ChatGPT в голосовой ассистент Siri, ведь сейчас эта функция доступна исключительно через OpenAI.

К слову, в начале августа стало известно, что корпорация Apple работает над новой системой искусственного интеллекта, похожей на ChatGPT, которую разрабатывает недавно сформированная команда Answers.

Претензии от Маска

xAI отмечает, что пользователи iPhone “не имеют выбора”, потому что вынуждены использовать ChatGPT, даже если предпочитают более инновационные продукты, такие как Grok. Хотя сторонние чат-боты можно загрузить из App Store, они не имеют такого уровня “функциональности, удобства и интеграции”, как ChatGPT в Siri, говорится в жалобе.

В иске также приводятся данные о том, что Apple уже работает над возможностью интеграции других чат-ботов, в частности Gemini от Google. Это подтвердил гендиректор Google Сундар Пичаи, заявив о переговорах с Apple относительно такого партнерства.

В заявлении утверждается, что по состоянию на 24 августа 2025 года в разделе Must-Have Apps в App Store среди первых 11 приложений не было ни X, ни Grok. Они также отсутствовали в последующих позициях списка, как и другие конкурентные суперприложения и чат-боты.

xAI просит суд остановить «антиконкурентную схему» Apple и OpenAI, а также обязать обе компании выплатить компенсацию.

Источник : MacRumors

