Ілон Маск подав до суду на Apple та OpenAI через “змову” проти X і Grok

Головне Ілон Маск розпочав судову боротьбу проти двох техногігантів у США.

У центрі конфлікту – штучний інтелект та мобільні застосунки.

Стартап Маска xAI вимагає припинити "антиконкурентні дії".

Стартап Ілона Маска xAI подав позов у Техасі проти компаній Apple та OpenAI, звинувативши їх у змові з метою збереження домінування на ринку штучного інтелекту.

Маск судиться з Apple та OpenAI

На початку серпня Маск заявив, що планує судитися з Apple та OpenAI через те, що його застосунки X та Grok не потрапили до розділу Must-Have Apps в App Store. Тепер він офіційно реалізував цю погрозу.

У позові стверджується, що Apple об’єдналася з OpenAI, аби захистити свій монополізм на ринку смартфонів. Прикладом такої співпраці названо інтеграцію ChatGPT у голосовий асистент Siri, адже наразі ця функція доступна виключно через OpenAI.

До слова, на початку серпня стало відомо, що корпорація Apple працює над новою системою штучного інтелекту, схожою на ChatGPT, яку розробляє нещодавно сформована команда Answers.

Претензії від Маска

xAI зазначає, що користувачі iPhone “не мають вибору”, бо змушені використовувати ChatGPT, навіть якщо надають перевагу інноваційнішим продуктам на кшталт Grok. Хоча сторонні чат-боти можна завантажити з App Store, вони не мають такого рівня “функціональності, зручності та інтеграції”, як ChatGPT у Siri, йдеться в скарзі.

У позові також наводяться дані про те, що Apple вже працює над можливістю інтеграції інших чат-ботів, зокрема Gemini від Google. Це підтвердив гендиректор Google Сундар Пічаї, заявивши про переговори з Apple щодо такого партнерства.

У заяві стверджується, що станом на 24 серпня 2025 року у розділі Must-Have Apps в App Store серед перших 11 застосунків не було ані X, ані Grok. Вони також були відсутні в подальших позиціях списку, як і інші конкурентні суперзастосунки та чат-боти.

xAI просить суд зупинити “антиконкурентну схему” Apple та OpenAI, а також зобов’язати обидві компанії виплатити компенсацію.

Джерело : MacRumors

