В Швеции заключили первое в мире лицензионное соглашение об использовании музыки, созданной искусственным интеллектом. Его подписало общество авторских прав STIM со стартапом Songfox, работающим в Стокгольме.

Как это будет работать

Songfox позволяет легально создавать композиции с помощью ИИ. Соглашение распространяется на около 100 тыс. авторов, которых представляет STIM. Для прозрачности используется технология Sureel – она отслеживает происхождение сгенерированных системой произведений и соотносит их с работами авторов, чтобы обеспечить честные выплаты.

По данным Euronews, компании искусственного интеллекта будут платить как лицензионные сборы, так и долю от доходов. Авторы также получат аванс, когда их работы используются для тренировки систем.

Сейчас смотрят

– Чем больше спроса создает ИИ-сервис, тем больше будут выплаты для правообладателей, – пояснил представитель STIM Саймон Гоцци.

Перспективы сотрудничества

В STIM считают соглашение “стресс-тестом” для рынка, который должен выработать правила справедливой компенсации. Модель может стать примером для всей Европы и в дальнейшем превратиться в глобальный стандарт.

В то же время в ЕС продолжаются споры вокруг защиты авторов. Организации ECSA и GESAC критикуют закон AI Act, потому что он не дает механизма компенсации за уже использованные произведения.

Немецкое общество GEMA подало иски против OpenAI и Suno AI, а Universal Music Group судится с компанией Anthropic.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.