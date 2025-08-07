Укр Рус
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Обучение ИИ – не преступление: Midjourney отреагировала на обвинения Disney

Midjourney відповіла Disney
Фото: Unsplash

Компания Midjourney наконец отреагировала на иск от Disney и Universal, которые обвинили ее в массовом нарушении авторских прав.

В своем ответе представители Midjourney заявили, что использование чужих произведений для обучения искусственного интеллекта является вполне законным и подпадает под принцип добросовестного использования.

Что говорят в Midjourney

В иске, поданном в июне, студии заявили, что пользователи сервиса могут создавать почти идентичные копии защищенных персонажей, что, по их мнению, является серьезным нарушением.

Юристы Midjourney, в свою очередь, подчеркнули, что авторское право не дает абсолютного контроля над использованием произведений, а добросовестное использование защищает публичный интерес в свободном обмене идеями.

Также компания заявила, что студии “хотят иметь все и сразу” — то есть сами активно пользуются ИИ-инструментами, в том числе и Midjourney, но одновременно подают иск за их использование.

В документах указано, что многие пользователи с почтовыми адресами Disney и Universal пользуются платформой, а глава Disney Боб Айгер в марте публично одобрил ИИ как инструмент для художников.

Юристы Midjourney также подчеркнули, что платформа запрещает нарушение авторского права, а создание изображений, похожих на известных персонажей, само по себе не является преступлением. Это может быть фан-арт, эксперимент или социальный комментарий — все это формы, которые подпадают под разрешенное добросовестное использование.

Источник: Variety

