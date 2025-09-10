У Швеції уклали першу у світі ліцензійну угоду про використання музики, створеної штучним інтелектом. Її підписало товариство авторських прав STIM зі стартапом Songfox, що працює у Стокгольмі.

Як це працюватиме

Songfox дозволяє легально створювати композиції за допомогою ШІ. Угода поширюється на близько 100 тис. авторів, яких представляє STIM. Для прозорості використовується технологія Sureel – вона відстежує походження згенерованих системою творів і співвідносить їх із роботами авторів, щоб забезпечити чесні виплати.

За даними Euronews, компанії штучного інтелекту сплачуватимуть як ліцензійні збори, так і частку від доходів. Автори також отримають аванс, коли їхні роботи використовуються для тренування систем.

– Чим більше попиту створює ШІ-сервіс, тим більшими будуть виплати для правовласників, – пояснив представник STIM Саймон Ґоцці.

Перспективи співпраці

У STIM вважають угоду “стрес-тестом” для ринку, який має виробити правила справедливої компенсації. Модель може стати прикладом для всієї Європи та надалі перетворитися на глобальний стандарт.

Водночас у ЄС тривають суперечки навколо захисту авторів. Організації ECSA та GESAC критикують закон AI Act, бо він не дає механізму компенсації за вже використані твори.

Німецьке товариство GEMA подало позови проти OpenAI та Suno AI, а Universal Music Group судиться з компанією Anthropic.

