ChatGPT получит отдельные ограничения для пользователей до 18 лет. Об этом сообщил гендиректор OpenAI Сэм Альтман.

По его словам, несовершеннолетние нуждаются в особой защите, поэтому для них правила будут более жесткими, чем для взрослых.

Родительский контроль и проверка возраста

OpenAI создает систему прогнозирования возраста, которая будет определять, является ли пользователь подростком. Если есть сомнения, сервис автоматически будет применять “детские” настройки.

В некоторых странах взрослых могут попросить подтвердить возраст с помощью документа. Также появятся новые функции родительского контроля, чтобы родители могли следить за тем, как их дети пользуются сервисом.

В “подростковой” версии ChatGPT не будет поддерживать разговоры с флиртом, не будет обсуждать темы самоубийства или самоповреждения даже в творческих заданиях.

Если сервис зафиксирует у несовершеннолетнего суицидальные мысли, OpenAI сначала попытается связаться с родителями, а в случае реальной угрозы жизни — с правоохранительными органами.

Изменения для совершеннолетних пользователей

Для взрослых пользователей ChatGPT станет более гибким. Например, сможет помогать в создании художественных текстов даже на сложные темы.

В то же время компания обещает усиленную защиту конфиденциальности – данные не будут видны даже сотрудникам OpenAI, кроме критических случаев, когда речь идет об угрозе жизни или масштабных кибер-инцидентах.

