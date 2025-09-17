ChatGPT отримає окремі обмеження для користувачів до 18 років. Про це повідомив гендиректор OpenAI Сем Альтман.

За його словами, неповнолітні потребують особливого захисту, тому для них правила будуть жорсткішими, ніж для дорослих.

Батьківський контроль і перевірка віку

OpenAI створює систему прогнозування віку, яка визначатиме, чи користувач є підлітком. Якщо є сумніви, сервіс автоматично застосовуватиме “дитячі” налаштування.

У деяких країнах дорослих можуть просити підтвердити вік за допомогою документа. Також з’являться нові функції батьківського контролю, щоб батьки могли стежити за тим, як їхні діти користуються сервісом.

У “підлітковій” версії ChatGPT не підтримуватиме розмов з фліртуванням, не обговорюватиме теми самогубства чи самоушкодження навіть у творчих завданнях.

Якщо сервіс зафіксує у неповнолітнього суїцидальні думки, OpenAI спершу намагатиметься зв’язатися з батьками, а у випадку реальної загрози життю – з правоохоронцями.

Зміни для повнолітніх користувачів

Для дорослих користувачів ChatGPT стане більш гнучким. Наприклад, зможе допомагати у створенні художніх текстів навіть на складні теми.

Водночас компанія обіцяє посилений захист приватності – дані не бачитимуть навіть співробітники OpenAI, окрім критичних випадків, коли йдеться про загрозу життю чи масштабні кіберінциденти.

