У рекрутеров ВСУ появилась виртуальная помощница Леся с позывным Foxy 4U. Она работает на базе искусственного интеллекта и помогает кандидатам определиться со службой в Силах территориальной обороны.

Как работает ИИ-агент

Пилотный проект запустил 4 центр рекрутинга ТрО ВСУ. ИИ-агенты должны ускорить обработку заявок и готовы круглосуточно общаться с желающими присоединиться к войску.

Леся Foxy 4U работает на основе большой языковой модели с нейросетью. Она способна быстро анализировать резюме, подбирать должности в соответствии с навыками и даже самостоятельно звонить кандидатам, фиксируя результаты в базе данных.

В то же время ключевые этапы остаются за людьми: собеседования, психологическое тестирование, оформление документов и т. д.

– Современные методы позволяют улучшать рекрутинг и увеличивать количество обработанных заявок от людей, которые сознательно решили поступить на военную службу. Решение об отборе и зачислении в армию и в дальнейшем будут принимать военные рекрутеры. Кандидаты на службу получают полноценное сопровождение и помощь при выборе военной должности, — подчеркнул начальник 4 центра рекрутинга Сил ТрО Петр Аврамич.

Виртуальный консультант уже доступен на сайте Территория рекрутинга. В будущем его планируют подключить и к соцсетям и мессенджерам Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp.

— Леся очень стрессоустойчива и всегда найдет выход в сложном разговоре. Она сама обзванивает базу данных с десятками тысяч кандидатов, фиксирует в ней результаты разговоров и никогда ничего не забывает. Леся обладает безграничными знаниями интернета и может мгновенно сгенерировать любую справку или помочь оформить документы. Она легко учится и каждый день становится лучше, — пояснил командир РМГ Север 4 центра рекрутинга Юрий Зозуля.

Первые результаты работы новой системы представят на конференции IT-Arena, которая пройдет во Львове 26-28 сентября. Все желающие смогут протестировать общение с виртуальным агентом.

Напомним, что в Украине также действует первый в мире национальный ИИ-ассистент госуслуг, который может не только консультировать, но и выполнять реальные действия.

Фото: 4 центр рекрутинга ТрО ВСУ

